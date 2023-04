Scandalo in Brasile: il generale amico di Lula stava coi rivoltosi pro Bolsonaro (video)

Emergono inquietanti sviluppi nella rivolta dell’8 gennaio in Brasile in favore di Jair Bolsonaro: hanno infatti partecipato alti funzionari militari amici personali di Lula. E ora la destra brasiliana sostiene che dietro la rivolta ci fosse un complotto per incolpare Bolsonaro di “tentato golpe”.

Veniamo ai fatti: oggi il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha perso il suo primo membro del Gabinetto: il generale Marcos Edson Gonçalves Dias è infatti stato rimosso da capo del Gabinetto di sicurezza istituzionale. L’ufficio che si occupa della sicurezza del presidente.

Brasile sotto choc: il generale Dias è un amico storico di Lula

Le dimissioni sono arrivate dopo la divulgazione di alcuni video relativi all’assalto al Palacio do Planalto dell’8 gennaio scorso, compiuto dai sostenitori del presidente uscente Jair Bolsonaro. Il generale, amico personale di Lula, ha rassegnato le dimissioni dopo la divulgazione, su Cnn Brasil, di immagini riprese dalle videocamere di sicurezza in cui appare anche lui tra i rivoltosi pro Bolsonaro.

«Ho messo il mio incarico a disposizione del presidente della Repubblica affinché tutte le indagini si concludano in tempi rapidi” ha dichiarato il generale in una intervista al canale GlobalNews, in cui ha difeso il suo operato. Nei frammenti divulgati dalla Cnn, si vede il generale che cammina per i corridoi del palazzo presidenziale e interagisce con i manifestanti, apparentemente “indicando loro l’uscita”.

Il video pubblicato dalla Cnn Brasil

Nel video si scorge Dias che si aggira e apre le porte piuttosto che fermare gli invasori quel giorno. Il video mostra anche un altro funzionario che stringe addirittura la mano a un gruppo di rivoltosi e fa il pollice in su a un altro, tutti sostenitori del predecessore di Lula, Jair Bolsonaro. C’è pure chi offre ai rivoltosi bottiglie d’acqua.

Secondo Goncalves Dias, che aveva assunto l’incarico il primo gennaio precedente, le immagini in cui è ripreso sono state estrapolate dal contesto. «Hanno accostato la mia immagine a quella del militare che distribuiva l’acqua, ma c’e’ stato un montaggio di questi video. È un’assurdità» ha dichiarato. Dias è un amico personale di Lula, avendo fatto parte della sua squadra di sicurezza durante i suoi due primi mandati presidenziali, dal 2003 al 2010.

“Hanno agevolato la rivolta per incriminare Bolsonaro”

L’opposizione al governo di sinistra ha commentato le immagini sostenendo che sono la prova che l’amministrazione di Lula «ha permesso ai sostenitori di Bolsonaro di distruggere gli edifici governativi una settimana dopo l’insediamento del leader di sinistra per incriminarli».