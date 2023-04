“Sala faccia togliere quelle scritte vergognose su Acca Larenzia”: FdI richiama il sindaco di Milano

Sui muri del parco delle Basiliche a Milano sono comparsi slogan che “esaltano” la strage di Acca Larenzia avvenuta a Roma il 7 gennaio del 1978 quando vennero uccisi “tre giovani militanti del Fronte della Gioventù'” durante gli scontri nel quartiere Tuscolano. A denunciarlo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Francesco Rocca.

«Ci troviamo in centro, nei pressi del parco delle Basiliche, una zona d’importanza storica e turistica ma frequentata da anarchici ed estremisti di sinistra», scrive su Facebook Rocca.

Togliete quella scritta infame su Acca Larenzia a Milano

«Il Comune deve rimuovere immediatamente le vergognose scritte apparse sui muri della città che esaltano la strage studiata e rivendicata dai Nuclei Armati di Contropotere territoriale avvenuta in via Acca Larenzia a Roma nel ’78 durante la quale vennero ammazzati tre giovani militanti del Fronte della Gioventù», dice il consigliere comunale di FdI.

«È gravissimo – prosegue Rocca – che nel 2023 a Milano vengano utilizzati ancora slogan carichi di odio e di violenza con i quali vengono ricordate, in maniera nostalgica, le stragi compiute dai terroristi rossi negli anni di piombo. Ancora più grave che ciò accada impunemente, in pieno centro, come in questo caso nei pressi del Parco delle Basiliche, zona d’importanza storica e turistica, fortemente frequentata da anarchici ed estremisti di sinistra. Questo tipo di scritte non sono tollerabili, per questo ho chiesto la pulizia dei muri direttamente al sindaco Sala».

«Contro i fascisti sempre piu’ violenza – si legge sul muro nella foto postata su Facebook dal consigliere comunale Rocca – 10,10,1000 Acca Larenzia». La firma, chiaramente, è una falce e martello.