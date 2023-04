Pur di attaccare la Lega Selvaggia Lucarelli difende l’orso-killer: “Sta a casa sua, come piace a loro”

Non si placano le polemiche dopo la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso da un orso nei boschi di Caldes, in Trentino, prima vittima, in Italia, di un orso selvatico, evento che ha indotto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ad annunciare che l’animale verrà individuato e abbattuto.

Una decisione che viene fortemente contestata dagli animalisti, anche se in realtà il ripopolamento dei boschi del Trentino con gli orsi non è opera della natura, ma dell’uomo. Gli orsi che ci sono oggi sono importati dalla Slovenia e sono parte di un progetto provinciale iniziato negli anni “90 per tentare di ripopolare le Alpi. Nonostante il 75% dei Trentini fosse favorevole al progetto quando è stato lanciato, quella percentuale è attualmente ribaltata, con un 75% contro, a causa dei sempre più frequenti attacchi, non solo all’uomo, ma anche al bestiame e agli alveari degli apicoltori e sono anni. Oggi non ha perso occasione per buttarla in politica l’influencer Selvaggia Lucarelli, che ovviamente ha trovato nel presidente Fugatti l’avversario ideale, in quanto “odiato” leghista. +

La Lucarelli e l’orso “leghista”

“Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso mentre correva tra i boschi di Caldes, in Trentino. È la prima volta che un orso uccide una persona nel nostro paese. Ovviamente il presidente della provincia Fugatti ha già annunciato che l’orso, una volta identificato con un’analisi genetica, sarà abbattuto e che forse non sarà l’unico. – scrive la Lucarelli – In Trentino ci sono circa 100 orsi ed è stato proprio l’uomo a evitarne l’estinzione con un graduale e monitorato progetto… Apprendiamo che il presidente della provincia di Trento Fugatti (leghista, come ti sbagli) non è interessato al benessere degli animali. In effetti il Trentino non vive (anche) di ecoturismo, non è una delle regioni con la più grande varietà di fauna selvatica. Puoi uccidere un orso, caro Fugatti, ma quello faceva ciò che piace ai voi leghisti: stava a casa sua….”, conclude la Lucarelli.

Alla quale una donna, sul suo profilo Instagram, replica così: “Ma abbiate un po’ di rispetto verso una madre che ha perso un figlio…”.