Nigeriano semina il panico all’Inps: pretendeva il rdc senza averne diritto. Calci e pugni agli agenti

Nigeriano dà in escandescenze all’ufficio Inps di Firenze. Poi aggredisce gli agenti. Voleva a tutti i costi il reddito di cittadinanza, pur non avendone i requisiti in base alle disposizioni normative vigenti. Pertanto ha aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti intervenuti per placare l’ uomo di 34 anni originario della Nigeria. E’ finito in manette con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stando a quanto riportato dalla Nazione e dai siti locali, i fatti risalgono alle scorse ore: il nigeriano si sarebbe recato presso la sede fiorentina dell’Inps. Voleva avere notizie circa lo stato d’avanzamento della propria domanda volta all’ottenimento del sussidio. Ma una volta allo sportello, una volta avere appurato che la documentazione in suo poossesso non era sufficiente, ha dato di matto.

Pretendeva il rdc ma non ne aveva i requisiti: nigeriano dà in escandescenze

E’ stato necessario chiamare la polizia per le intemperanze dell’uomo che pretendeva ciò che non gli spettava. L’uomo ha aggredito con calci e pugni gli agenti che sono comunque riusciti a bloccarlo e arrestarlo, nonostante abbiano riportato contusioni. Il richiedente non era infatti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e di conseguenza non aveva diritto all’erogazione del sussidio. La rabbia si è trasformata in minaccia anche verso tutto il personale dell’ufficio Inps da cui pretendeva un aiuto che non poteva avere.

Nigeriano voleva il sussidio senza requisiti. Poi si rifiutava di dare i documenti ai poliziotti

A seguito di molteplici tentativi, gli operatori e gli agenti sono riusciti a portarlo fuori dll’edificio dove aveva seminato il panico. Il peggio è arrivato dopo, quando i poliziotti hanno chiesto allo straniero la cortesia di favorire i documenti. E’ stato in quel momento che l’uomo è andato del tutto fuori di sé: prima ha preso a male parole gli agenti, poi è passato direttamente ai fatti prendendoli a calci e pugni. alla fine si è riusciti a condurlo in questura.