Meloni ricorda Adriano Olivetti: “Costruiremo un’Italia che torni a pensare in grande”

Ricorre oggi l’anniversario della nascita di Adriano Olivetti, figura straordinaria dell’imprenditoria italiana, celebrata anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «”Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”», è stata la citazione di Olivetti scelta dal premier per un post nel quale ha sottolineato che «nel giorno della nascita, non vogliamo dimenticare un grande imprenditore e visionario italiano». «Anche nel suo ricordo – ha spiegato Meloni – costruiremo un’Italia che torni a pensare in grande».

Meloni ricorda Adriano Olivetti

L’ammirazione del premier per Adriano Olivetti, che seppe fare del senso di comunità il faro della sua avventura industriale e non solo, ha radici lontane. Già nel suo discorso al congresso di FdI del 2014, infatti, Meloni lo collocò di fatto nel “pantheon” del partito, prima di tutto per il suo atteggiamento esistenziale.

Quella citazione profetica al congresso del 2014

Affermando che quella forza politica allora giovane e dai numeri risicati poteva rappresentare il futuro riscatto dell’Italia, la premier avvertì che «non c’è nulla di utopistico o irrealizzabile in quello che dico. Diceva Adriano Olivetti, in un certo senso – sottolineò Meloni – il nostro Steve Jobs, ma molto prima: “Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità, o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande”».

L’omaggio a «un grande visionario italiano»

Nel corso degli anni, poi, Meloni ha continuato a ricordare Olivetti, come fatto anche oggi. «La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia», è stata la citazione riportata da Meloni qualche tempo fa, in un post nel quale l’allora leader di FdI ricordava: «Adriano Olivetti sempre attuale. Per non dimenticare un grande visionario italiano».