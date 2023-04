Incendi boschivi, la chiamata di Musumeci alla prevenzione: “Facciamoci tutti trovare pronti”

Fare rete in anticipo, ciascuno assolvendo ai propri compiti, per essere preparati di fronte a quel “nemico subdolo” che sono gli incendi boschivi. In vista dell’apertura ufficiale della campagna estiva contro gli incendi, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha voluto tenere un incontro preliminare con i soggetti coinvolti sia a livello nazionale sia a livello locale e lanciare un appello rivolto anche ai cittadini. “Gli incendi estivi sono un nemico subdolo. Solo con un’attenta prevenzione e facendo rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, potremo riuscire a neutralizzarne gli effetti devastanti”, ha detto Musumeci.

Il gioco d’anticipo contro gli incendi boschivi

La riunione, presieduta dallo stesso ministro, ha visto la partecipazione del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, dal capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, dal comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, dal generale Giuseppe De Riggi del Comando dei Carabinieri forestali. Presenti anche gli assessori alla Protezione civile di tutte le Regioni. Numerosi i temi affrontati, dai Piani comunali per gli incendi di interfaccia, ai Presidi rurali, dalla necessità di dotare alcune aree di elisuperfici, alla campagna comunicativa di prevenzione, dalla distribuzione sul territorio della flotta aerea, alla sensibilizzazione dei ragazzi nei Campi scuola.

La campagna antincendi si apre ufficialmente il 15 giugno

La stagione estiva, è stato confermato, avrà inizio il 15 giugno e si concluderà il 30 settembre. Particolare attenzione è stata riservata alla flotta dello Stato che opererà in concorso con le risorse regionali. I velivoli “saranno distribuiti su specifiche aree geografiche in ragione dell’andamento storico degli incendi boschivi e di interfaccia”. “La lotta agli incendi boschivi – ha sottolineato il responsabile del Dipartimento di Protezione civile Curcio – richiede territori pronti ad affrontarla, lavoro sinergico tra le autorità locali e le Strutture Operative del Servizio nazionale della Protezione civile, cittadini informati e responsabili nei comportamenti. Per questo siamo al lavoro, con tutti i nostri partner, per una campagna antincendi boschivi che purtroppo anche quest’anno sarà caratterizzata da una marcata siccità”.

L’appello di Musumeci: “Prepariamoci a una stagione impegnativa per tutti”

Nel chiudere i lavori, il ministro Musumeci ha ribadito “l’appello a un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti: più uomini in divisa sul territorio per scoraggiare i piromani, il rispetto dell’effettività della pena a carico degli incendiari condannati, solerzia dei proprietari nel realizzare i “viali tagliafuoco” nei loro fondi agricoli (coltivati o meno), allertamento dei sindaci, motivazione dei volontari e aggiornamento da parte delle Regioni della mappa dei punti di approvvigionamento d’acqua nelle aree rurali per i velivoli anfibi”. “Prepariamoci – ha concluso il ministro – ad una stagione impegnativa per tutti!”.