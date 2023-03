Musumeci: «Le opposizioni criticano la Meloni? Devono certificare di essere ancora in vita…»

«Meloni deve lavorare per riscattare questa nazione che le ha dato fiducia, ha dato fiducia a lei e alla coalizione di centrodestra. Poi è chiaro che le opposizioni debbono pur dire qualcosa, debbono certificare di essere in vita”. Lo dice il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia iniziato questa mattina al Maschio Angioino di Napoli, e commentando le critiche arrivate all’operato del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Musumeci anche una battuta sulle opposizioni che per lui sono “come mio padre che ogni anno andava alla posta per prendere la pensione e portava il certificato di esistenza in vita”. (ITALPRESS).

Musumeci: combattere la mafia degli scafisti

“Bisogna impedire e neutralizzare la mafia degli scafisti e consentire che questi nostri fratelli disperati possano arrivare in Italia in sicurezza senza pagare 8-9 mila euro a questi delinquenti criminali che li caricano su zattere senza la certezza di arrivare vivi a destinazione: questo è il primo obiettivo del Governo, combattere e neutralizzare la mafia degli scafisti”. Secondo Musumeci per combattere gli scafisti “serve l’intesa con l’Unione Europea e i protocolli con i paesi da cui partono i disperati migranti”. “Ci si sta lavorando – spiega il ministro -. Fra qualche giorno, il 23 e il 24, ci sarà il tavolo dei leader europei e il presidente Meloni porrà come primo punto all’ordine del giorno la questione migranti. Negli ultimi dieci anni 26mila e 40 persone sono morte e annegate in questo nostro mare che è diventato un cimitero senza croci. Quindi dobbiamo impedire le morti e per farlo dobbiamo sottrarre questo pegno umano dall’organizzazione mafiosa che tanto in Tunisia, quanto in Libia e ora anche in Turchia organizza le partenze della morte”.