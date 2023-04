Il dem De Castro, ex ministro dell’Agricoltura, sta col governo: “Sulle carni sintetiche è giusto lo stop”

Sul “no alle carni sintetiche” Paolo De Castro, già ministro delle Politiche agricole coi governi D’Alema e Prodi, attualmente eurodeputato del Pd, si schiera nettamente con il governo Meloni e in particolare con il titolare del suo ex dicastero, Francesco Lollobrigida.

De Castro lo dice chiaramente in un’intervista al Corriere della Sera. «L’Ue ha una direttiva che risale al 1996 che vieta il consumo di carne prodotta utilizzando ormoni. Quindi non vedo come sia possibile ipotizzare che il legislatore europeo autorizzi il consumo umano di carni prodotte in laboratorio».

De Castro: “Fa bene il governo Meloni a non autorizzare il consumo di carne sintetica”

De Castro, che resta un punto di riferimento a Bruxelles delle imprese agroalimentari italiane, interviene sul dibattito che si è acceso in seguito al disegno di legge del governo italiano che vieta la produzione, commercializzazione, importazione di cibi sintetici. «Penso che abbia avuto il merito di avere aperto il dibattito su un tema così delicato – dice De Castro – quale è il rapporto tra cibo e natura. Al di là dei divieti e del resto, che saranno questioni da affrontare a livello europeo, stante l’attuale divieto Ue di consumo di carne con ormoni, come insegna la disputa commerciale con gli Usa, non vedo come sia possibile che ne sia autorizzato il consumo».

“La carne sintetica è più sostenibile? Non è vero”

Secondo De Castro, «si deve mettere un freno a questo tipo di evoluzione della scienza che va verso una frattura sociale: siamo di fronte alla negazione dell’agricoltura e dell’allevamento. È la sostituzione della natura con il laboratorio, si tratta di una pericolosa deriva». L’ex ministro si dice «preoccupato che non ci sia un’attenzione sulle conseguenze, stiamo parlando della sostituzione della natura e della rottura di un modello con impatti devastanti. C’è poi anche un problema di concentrazione nelle mani di pochi di questa tecnologia come dimostrano gli investimenti miliardari». Sfatato anche il mito della carne sintetica “più sostenibile”. «Le regole in vigore nell’Unione europea per un’agricoltura sostenibile sono le più avanzate nel mondo – chiarisce De Castro – e le più attente all’ambiente. E sulle regole per il benessere animale non siamo secondi a nessuno».