Carni sintetiche, Lollobrigida: “L’Italia è il primo paese a difendere il diritto a mangiare bene e i consumatori”

“La promozione dei prodotti di qualità, su questo elemento il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste dal primo giorno si sta concentrando su questo nostro punto di forza. E lo faremo sempre di più anche a livello internazionale per spiegare che cosa significa mangiare bene. Vuol dire benessere e capacità di leggere in ogni singolo prodotto quello che c’è dietro. In termini di lavoro, di cultura e di civiltà. E lo facciamo con un attento sistema normativo che protegge le persone che consumano e che acquistano, da proposte ingannevoli”. Così il ministro Francesco Lollobrigida in un videomessaggio inviato a Cibus Connecting Italy, la fiera dell’agroalimentare in corso a Parma.

Lollobrigida: “Siamo il primo paese a bloccare le carni sintetiche”

“Lo abbiamo fatto adesso con la decretazione sulla farine di insetti”, continua Lollobrigida al convegno inaugurale di Cibus. “Chiunque voglia mangiarle è libero di farlo. Ma deve essere consapevole di quello che è contenuto nei singoli prodotti. E anche chi non vuole nutrirsi di questi prodotti deve avere la stessa possibilità”. Cibus è un evento straordinariamente rilevante – aggiunge il ministro dell’Agricoltura e della sanità alimentare. Un’iniziativa che potrà nel tempo affermarsi ancora di più nella promozione dei prodotti di qualità. “L’elemento che distingue l’Italia da tante altre nazioni. Dobbiamo saperci affermare sui mercati internazionali. Oltre che consolidare la nostra posizione di carattere interno puntando su questo elemento”.

“Il rapporto tra uomo, lavoro e territorio è insostituibile”

“Proprio ieri il governo ha fatto dell’Italia la prima nazione che sceglie di non far produrre né distribuire né importare carni sintetiche. Quelle fatte in laboratorio, perché per noi il rapporto tra uomo, lavoro, territorio e allevamento sono processi non sostituibili con scelte che non hanno a che fare con quello che da migliaia di anni è un sano nutrimento per tutti. In particolare per coloro che hanno avuto la fortuna di nascere in Italia”.

Sammnartino: “Sacrosanto difendere la salute dei consumatori”

Una svolta del governo che piace agli operatori del settore e agli amministratori. “Dove c’è un rischio per la salute dei consumatori è doveroso essere intransigenti. L’approvazione del disegno di legge che vieta la commercializzazione degli alimenti e della carne sintetica è una scelta sacrosanta”. Così ’assessore dell’Agricoltura della Regione siciliana, Luca Sammartino. “Al di là della necessaria tutela della filiera alimentare italiana, nella quale spiccano le produzioni d’eccellenza siciliane, è incomprensibile pensare di immettere nel mercato prodotti da laboratorio pieni di conservanti e additivi, pericolosi per la salute. Plaudo all’operato del ministro Lollobrigida, che ha dimostrato, come è accaduto anche con le etichette per i prodotti a base di farine di insetti, di avere come priorità la tutela della salute dei consumatori rispetto a logiche meramente commerciali”.