Il cestello della gru cede mentre potano l’albero e precipitano da 15 metri: 2 operai morti e uno è grave

Lo schianto al suolo da 15 metri di altezza e la struttura su cui si trovavano che, al momento dell’impatto, gli sarebbe anche caduta addosso schiacciandoli. È una prima ricostruzione dell’ultima tragedia sul lavoro: un incidente accaduto questa mattina attorno alle 10, nella frazione di Noverasco a Opera, in Via Carlo Marx 16. Al Golf Club Le Rovedine, in provincia di Milano, dove due operai sono morti e un terzo è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda.

Milano, il cestello della gru cede mentre 3 operai potano l’albero: 2 morti, un ferito grave

Secondo una prima ricostruzione, i tre operai stavano lavorando su una gru per tagliare i rami e potare un albero, quando – per cause ancora da accertare – il cestello della struttura ha ceduto. Crollando al suolo, e facendo precipitare i tre da circa 15-20 metri di altezza. Nello schianto, poi, il cestello della gru avrebbe anche schiacciato i loro corpi. Pertanto, quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia con ben 4 ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare la morte sul posto dei due lavoratori 69enne e 51enne.

I 3 precipitano al suolo da 15.20 metri e la struttura li schiaccia

Mentre il terzo, un ragazzo di 25 anni, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero ed è arrivato in codice rosso al Niguarda. Dove, una volta visitato, i medici gli hanno riscontrato una situazione drammatica. Il giovane, infatti, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, traumi agli arti con fratture multiple alle gambe e a un braccio. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente – fa sapere Monza Today – «sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con quattro mezzi. E la polizia locale di Opera, alla quale sono affidati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro».