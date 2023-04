I verdi tedeschi stroncano Ultima generazione: “Dannosi e presuntuosi”. Solo la nostra sinistra li coccola

In Italia coccolati, in Germania “schizzati”. E’ la sorte ridicola degli eco–vandali di Ultima generazione. Se persino gli ambientalisti tedeschi – che di esperienza e di peso politico sanno qualcosa- li considerano inutili e dannosi qualche domanda dovranno pur farsela. Ma più degli eco-cretini dovrebbe interrogarsi la nostrana combriccola di sinistra: dalla Schlein a Bonelli agli intellettualoidi progessisti che giustificano il loro operato che deturpa e blocca i cittadini per le strade. Riparare ai loro danni costa molti soldi pubblici. Gli ambientalisti tedeschi li osservano e li ripudiano per voce della dirigente parlamentare dei Verdi tedeschi, Irene Mihalic.

La Verde tedesca spara a zero contro gli ecovandali di Ultima Generazione

Il gruppo parlamentare dei Verdi tedeschi ha accusato “Ultima generazione” di alienare le persone con le loro azioni di protesta.“Con la loro protesta elitaria e presuntuosa, ‘l’ultima generazione’ sta facendo l’opposto di ciò di cui abbiamo bisogno nella situazione attuale: vale a dire un ampio movimento nella società per una politica coerente di protezione del clima”, ha affermato Irene Mihalic. “Schizzati” anche dai i Fridays for Future, che avevano accusato “Ultima generazione” di dividere la società con le loro azioni di protesta. La condanna dell’uso ideologico e vandalico della causa verde è senza appello e sfiora il ridicolo. Se pensiamo alle parole del verde Bonelli che giustifica il fallimento del suo movimento con la cultura cattolica sembra di trovarsi nel cabaret puro. Ben venga il provvedimento del governo che vuole inasprire le multe per gli eco-vandali che imbrattano il patrimonio culturale delle città. Un provvedimento su cui c’è un consenso generalizzato tranne che da parte della sinistra a trazione Schlein.

La figura patetica della sinistra italiana, unica a coccolare gli ecovandali

Solo la sinistra nostrana con il codazzo dei giornaloni protesta contro la decisione del governo e considera gli eco-vandali credibili interlocutori per la causa ambientalista. Non capiscono che l’approccio ideologico e oltranzista imbufalisce le persone. Mentre in Italia Elly Schlein asseconda gli attivisti di Ultima Generazione, presentandoli come giovani che “chiedono di ascoltare la scienza”; in Germania i Verdi non si nascondono dietro le parole e condannano le assurde modalità di queste battaglie che non sono utili alla causa, tutt’altro. E questa è la prova del nove della superficialità con cui certi ambientalisti di casa nostra affrontano l’argomento. Prendiamio la grillina Chiara Appendino: “La politica la prima cosa che deve fare è provare a parlare con questi ragazzi. Loro sono terrorizzati da questo cambiamento climatico…”. Un piagnisteo insopportabile.

Dalla Schlein all’Appendino: considerano gli ecovandali degli interlocutori

Nella sua esternazione di biasimo -ripresa da Foglio e Giornale – l’esponente dei Verdi tedeschi ha insistito su un punto: ha aggiunto che non bisogna irritare le persone “con azioni che rendono ancora più difficile la già dura vita quotidiana”. Siamol ben lontani da un segretaria Pd che così si espresse: “Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna che quella mobilitazione sta mostrando”. Non c’è nessuna luna,taglia corto la parlamentare verde teutonica. Sono dannosi per la causa. Punto.