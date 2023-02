Elly Schlein rincorre pure gli eco-vandali di Ultima Generazione per racimolare qualche voto in più

La candidata alla segreteria dem Elly Schlein apre agli eco- vandali di Ultima Generazione e gretini vari: “Dialogo possibile con loro e con tutte le mobilitazioni ecologiste”. Fanno discutere le sue dichiarazioni in nome del progressismo militante. Questo suo voler dialogare con tutti, anche con chi il dialogo non lo pratica e non lo coltiva mai, anzi lo aborre. Come coloro che imbrattano capolavori e bloccano strade, arterie cittadine e autostrade. Infischiandosene delle necessità di chi danneggiano. Ma la Schlein è presa d’assalto sui social dopo le dichiarazioni al Fatto Quotidiano che ancora destano polemica tra gli elettori dem e gli avversari. Lei ha strizzato l’occhio agli attivisti di Ultima Generazione. Il dialogo – ha affermato – “è possibile con loro e con tutte le mobilitazioni ecologiste”. Poi l’aspirante segretaria Pd ha precisato: “Si può non essere d’accordo sul metodo ma non si può guardare il dito anziché la luna”.

La Schlein strizza l’occhio agli eco- vandali pur di racimolare qualche voto

Per lei le azioni vandaliche e il disagio provocato alle persone è un dettaglio. Proprio mercoledì Milano ha vissuto un momento difficile a causa del blocca degli attivisti, poi fatti sgomberare dalle Forze dell’ordine. Minimizzare i metodi violenti dei manifestanti quando spesso i loro atti in musei, palazzi pubblici confluiscono in segnalazioni alla procura e in arresti, sembra troppo. L’apertura della sfidante di Bonaccini agli ambientalisti d’assalto è il tentativo di accaparrarsi qualche voto dai duri e puri dell’ecologismo che se ne fregano di paralizzare le città e dei danni provocati al patrimonio artistico di tutti. Ebbene, a loro la Schlein fa una sostanziale apertura. Evidentemente e rientrano appieno nel suo progetto politico. E il dialogo con loro- lo si desemu dai toni e dalle forme della loro proteste- non sembra proprio possibile. Ecco un esempio.

Il web avvelenato sul suo profilo social

Ma anche su un’altra questione, quella di genere, si sta attirando molte critiche. Su twitter ha spiegato che l’Assemblea nazionale del Pd” in tutti i collegi in Italia e all’estero abbiamo presentato capolista solo donne e giovani”. A che i commenti sono unanimi sul suo profilo: ma che vuole dire? Si parla di competenza, non è che l’essere giovani o donne è un valore assoluto di per sé. “E’ un sessismo al contrario”, le scrivono. Insomma, queste mosse non l’aiuteranno per la scalata alla segreteria e allontaneranno ancor più il Paese reale dalla sue farneticazioni. Ringalluzzita dai successi nei circoli di qualche città, la Sclein gioca una carta che allontanerà comunque vada ulteriori elettori.