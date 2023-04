Guida turistica precipita dal Gianicolo per sette metri davanti agli studenti. E’ grave

E’ molto grave la guida turistica precipitata dal Gianicolo a Roma. Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpaglia scivolando per sette metri. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l’allarme in piazza Giuseppe Garibaldi mentre la guida, romana di 61 anni, stava lavorando con una scoleresca. Quando i ragazzi e l’accompagnatrice hanno visto precipitare la guida, hanno subito allertato i soccorsi.

Per recuperare il corpo della 61enne è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. I pompieri, dopo averla messa in sicurezza, l’hanno estratta dalle sterpaglie. Cosciente all’arrivo dei sanitari del 118, è stata quindi trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo dove è attualmente ricoverata. Sono tutt’ora in corso accertamenti sulla struttura in legno. I caschi bianchi – ricostruisce nel dettaglio il Messaggero– hanno attivato gli enti competenti per procedere con i rilievi sul luogo interessato dal crollo. La zona interessata dall’incidente è stata transennata e sono in corso accertamenti sulla struttura in legno.

È dalla terrazza del Gianicolo, in piazza Garibaldi, tra le mete più visitate a Roma, che la guida stava spiegando a una classe di studenti le bellezze della Città eterna e le peripezie dell’Eroe dei due mondi quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Le cause della caduta sono in via di accertamento. “Tutto il mio cuore e i miei pensieri sono con la guida turistica precipitata oggi da piazzale del Gianicolo nello svolgimento del suo lavoro, e la mia solidarietà alla sua famiglia, unitamente agli auguri di pronta guarigione – dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Confido inoltre nella prontezza degli inquirenti nell’accertare dinamiche e responsabilità dell’accaduto”. Dalla Lega capitolina si chiede di individuare i responsabili della mancata manutenzione di questo e altri siti storici della città, dei quali è visibile la mancata manitenzione. “Subito una task force d’intesa tra Roma Capitale, Soprintendenza e Ministeri competenti affinché si tutelino i luoghi simbolo di Roma, e con essi il decoro e la sicurezza di cittadini, turisti e operatori del settore”.