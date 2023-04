Grosseto, sgarbo al sindaco di destra Vivarelli: lo fischiano e gli danno le spalle (video)

Un 25 aprile con contestazione ai danni del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per la scelta della sua amministrazione comunale di centrodestra di intitolare una via a Giorgio Almirante. La contestazione era stata annunciata dalla sezione Anpi di Grosseto: diversi partecipanti alla cerimonia hanno dato le spalle al sindaco mentre parlava, interrompendo più volte il suo discorso con fischi e intonando “Bella Ciao”.

“Vi ricordo che sono qui nella veste di sindaco, rappresentante di tutti, sia della maggioranza che della minoranza, sia di coloro che dissentono, che di coloro che non lo fanno, sia di coloro che sono presenti oggi, sia di coloro che sono rimasti a casa – ha detto, tra l’altro, Vivarelli Colonna- Quando il dissenso passa attraverso i fischi, si esprime il disaccordo, ma occorre anche ricordare che l’inviolabile divergenza di opinioni non deve essere il pretesto per oltrepassare il limite del rispetto. In questo momento rappresento un’istituzione e vi chiedo di rispettare prima di tutto la carica che ho il privilegio di ricoprire”.

“Fratelli d’Italia, come sempre sta dalla parte delle Istituzioni democratiche, è quindi esprime la massima solidarietà al sindaco della città di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, fortemente contestato al momento di leggere il suo intervento al festeggiamento della commemorazione della Liberazione del 25 aprile”. Lo affermano, in una nota congiunta, il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia – Toscana, Luca Minucci, coordinatore provinciale Fdi Grosseto, Andrea Guidoni, capogruppo Fdi in Consiglio comunale, e Luca Vitale, coordinatore circolo comunale Fdi Grosseto.

“Le contestazioni fatte al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, un primo cittadino democraticamente eletto, che ha giurato sulla Costituzione eletto sono un atto di grave di intolleranza, diametralmente opposte al significato che invece dovrebbe rappresentare per tutti la data del 25 aprile. A tutto questo – commentano gli esponenti di Fdi – si unisce anche un altro grave atto, che forse ai più è sfuggito, ma che per il ruolo Istituzionale che ricopre Francesco Limatola, quale presidente della Provincia di Grosseto, rappresenta davvero uno sgarbo all’Istituzione che rappresenta, in quanto durante il proprio discorso si è spogliato del ruolo istituzionale e ha preso le vesti di una precisa e ben definita parte politica, alimentando l’idea di divisione politica, anziché quella di pacificazione che il ruolo che ricopre richiederebbe”.