Giletti dà buca a Mentana: non andrò al suo speciale su La7, non è il modo giusto di parlarne (video)

Giletti dà forfait al collega Mentana. Domenica prossima non sarà, come era previsto, suo ospite in uno speciale dedicato alla vicenda che impazza ormai da giorni sui media, dopo la sospensione di Non è l’Arena dai palinsesti de La7. Un caso finito al centro di numerose polemiche legate alle diverse ospitate di Salvatore Baiardo, condannato per favoreggiamento dei fratelli Graviano. Una vicissitudine che ha dato adito a numerose speculazioni oltre a quelle sul pentito invitato in studio, tra cui quelle su Urbano Cairo e su un possibile ritorno in Rai. Una questione, comunque, su cui la Procura di Firenze sarebbe al lavoro.

Forfait di Giletti a Mentana: domenica non sarà allo speciale del direttore del Tg La7

Non a caso, Giletti ha scelto di annunciare la sua disdetta allo speciale di Mentana con un video girato proprio dagli esterni di quegli uffici. «Come vedete – spiega il giornalista nel video (postato in basso dalla pagina Facebook del conduttore di Non è l’Arena) – sono appena uscito dalla Procura di Firenze. E questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Per questo, pur dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando a questa indagine. E lo devo anche forse per rispettare me stesso. Io parlerò sicuramente. Ma questo non è il momento giusto per farlo… Forse non è neanche il modo giusto», conclude il conduttore.

Mentana rinvia lo speciale su Giletti: l’annuncio in apertura del Tg su La7

E ancora. «Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo. Vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda. Altrimenti vanno a finire in un’aula di tribunale», incalza il giornalista nel video in cui annuncia che non sarà presente allo speciale condotto da Enrico Mentana su La7, che avrebbe dovuto riguardare proprio la vicenda del blocco anticipato di Non è l’Arena. E il direttore, ricevuto il diniego dell’ospite d’onore del suo speciale, non può che rinviare il programma. Confermando lo slittamento ufficialmente in apertura del Tg de La7 da lui condotto. Una conferma, quella di Mentana in tv, che arriva a stretto giro dall’annuncio già affidato poco prima in una storia su Instagram.

«Riproviamo quando le indagini lo consentono»

A stretto giro dal video di Giletti, infatti, Mentana ha pubblicato la sua replica sui social, rilevando: «Massimo Giletti mi ha appena inviato un breve messaggio video all’uscita dalla Procura di Firenze. È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima». E ancora. «Nel colloquio immediatamente successivo all’invio del video – sottolinea il direttore del Tg La7 – si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione», ha aggiunto il direttore.

Giletti sentito dai pm antimafia per la terza volta

Intanto, sul fronte delle indagine, come Giletti stesso informa nel videomessaggio in cui spiega il suo “no” allo speciale di La7 rapidamente cancellato, il conduttore di Non è l’Arena è stato sentito nuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla Procura di Firenze, nell’ambito dell’indagine in corso sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. Con oggi, è la terza volta che i magistrati ascoltano Giletti: le precedenti risalgono al 19 dicembre 2022. E al 27 marzo scorso. In particolare, riferisce l’Adnkronos, il giornalista è stato ascoltato dal procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Luca Tescaroli (lo stesso che portò avanti Mafia Capitale). E dagli investigatori della Dia diretti da Francesco Nannucci. Nelle scorse settimane, invece, la Dda fiorentina aveva ascoltato a Palermo Salvatore Baiardo, l’ospite tv di Giletti all’origine del caos mediatico scatenatosi intorno a programma e conduttore.

Sotto, dall’account Facebook di Massimo Giletti, il video del giornalista che annuncia il suo forfait allo speciale di Mentana