FVG, exit poll: Fedriga verso una vittoria schiacciante (61-65%). Doppiata la sinistra

In base al primo exit-poll Opinio Rai con copertura del campione dell’80 per cento, alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia il governatore uscente Massimiliano Fedriga, candidato presidente della coalizione del centrodestra, è avanti con il 61-65 per cento. Distaccatissimo lo sfidante del centrosinistra, Massimo Moretuzzo, dato tra il 28 e il 32 per cento mentre Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo, sarebbe “insabbiato” in una percentuale ricompresa tra il 3 e il 5. A chiudere Giorgia Tripoli, di Insieme Liberi, data tra il 2 e il 4 per cento.