Francia, riduzione dei nitriti nei salumi: legame tra rischi di cancro e l’esposizione agli additivi

Il governo francese ha chiesto ai produttori di ridurre, entro un mese, i livelli di nitriti nei prosciutti, pancetta e altre salsicce. Un parere dell’Autorità francese per la sicurezza alimentare (Anses) di quest’estate ha confermato il legame tra il rischio di cancro e l’esposizione a questi additivi. Agnès Firmin-Le Bodo, Ministro della Salute, e Marc Fesneau, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, chiedono alle aziende francesi di ridurre del 20% questi additivi nitrati entro la fine di aprile per i prodotti di salumeria più venduti, ossia prosciutti cotti e lardoni (50% del consumo). Per rillettes, salsicce cotte e altre andouillettes, le scadenze variano da sei mesi a un anno. Con questi requisiti, la Francia, come per alcuni pesticidi, “sarà tra i Paesi più esigenti dell’Unione Europea”, sostiene il governo francese. Secondo la FICT, Federation delle aziende produttrici di salumi, l’84% dei prodotti dovrà presentare riduzioni immediate. (ITALPRESS)