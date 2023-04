Florida, ritrovato il corpo di un bambino nella bocca di un alligatore. Il padre è accusato dell’omicidio (video)

Orrore in Florida. Il corpo senza vita di un bambino di due anni, scomparso giovedì sera, è stato trovato nella bocca di un alligatore a St.Petersburg, in Florida. Come riporta la Cnn, la terribile scoperta fatta dalle autorità locali è avvenuta dopo alcune ore dalla scomparsa del piccolo, Taylen Mosley, di cui si erano perse le tracce a seguito dell’omicidio della madre, la ventenne Pashun Jeffery, trovata morta giovedì nel suo appartamento con numerose ferite da coltello.

Il bambino ritrovato nella bocca dell’alligatore forse è stato ucciso dal padre

Per entrambi i delitti è stato fermato il padre del bambino, Thomas Mosley, che non ha voluto parlare con le autorità e adesso è accusato di duplice omicidio.

La polizia era impegnata nelle ricerche quando venerdì ha avvistato un alligatore a Dell Holmes Park, poco distante dall’appartamento dove vivevano la madre e il piccolo. Gli agenti hanno sparato un colpo di pistola e il rettile ha fatto cadere dalle sue fauci quello che poi si è rivelato essere il corpo del bimbo, rimasto incredibilmente intatto seppur senza vita. Non sono al momento note le cause della morte del piccolo, né come sia finito nel parco. In Florida le incursioni degli alligatori in strada sono frequenti e spesso vengono catturati dagli agenti.