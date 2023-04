FdI sbugiarda la sinistra e rispedisce al mittente gli insulti a Lollobrigida

Fratelli d’Italia compatta resituisce al mittente gli attacchi di Elly Schlein al ministro Lollobrigida. “A Elly Schlein e compagni, non potendo attaccare nel merito il buon governo del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrogida, non resta che ‘baccagliare’ sulla terminologia e sul nulla. Da 20 anni i governi che si sono succeduti non sono riusciti a risolvere il problema della denatalità italiana; non garantendo un sistema di welfare sufficientemente rassicurante per le nostre famiglie“. Dopo la gazzarra aizzata dalla sinistra contro il ministro dell’Agricoltura e della socvranità alimentare interviene durmente il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

FdI, Foti: “Su Lollobrigida alla sinistra non resta che ‘baccagliare’ sul nulla”

Elly Schlein è stata la prima a dare fuoco alle polveri contro Lollobrigida usando un’iperbole: “Parli come un suprematista bianco, vergogna”. Dopo la segretaria c’è stata una slavina di dichiarazioni- fotocopia da tutto il sinistrume. Il ministro parlava di denatalità, un tema che dovrebbe interessare anche alla sinistra. “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani- aveva detto- . Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”. Da qui è deflagrato l’assurdo caso.

FdI sul caso Lollobrigida: La sinistra non ha fatto nulla per il welfare familiare

Replica il capogruppo di FdI alla Camera, restituendo al mittente le accuse: “In Italia, in base agli ultimi dati Istat e come spiegato in un video dallo stesso ministro, nel 2021 sono nati l’1,1% bambini in meno rispetto all’anno precedente. Dal 2008 ad oggi le nascite sono diminuite del 30,6%. Questa è la realtà, non uno slogan. Il governo Meloni si è dato come obiettivo primario il rilancio della natalità e non saranno gli ululati di chi è abituato a fare politica solo tramite comunicati stampa a rallentare il lavoro di questo esecutivo e dei suoi ministri”, conclude Foti.

Caso Lollobrigida, Delmastro: “La visione radical-allucinante del Pd”

“Proporsi di incentivare le nascite e di conciliare i tempi di vita e lavoro delle madri secondo la visione radical-allucinante di Schlein sarebbe frutto di una cultura da ‘suprematismo bianco'”. Irride la segretaria dem il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. ” O siamo circondati da suprematisti bianchi in tutta Italia o Schlein distilla una cultura ideologica di sinistra radicale, pregiudizialmente contro la famiglia: tertium non datur. Il Ministro Lollobrigida – aggiunge- continui a porre il tema di conciliare i tempi di vita e lavoro; senza badare ai ragli allucinanti e allucinogeni di una sinistra sempre più distante dai temi concreti”. Incalza il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan: “La sinistra non ha più argomenti: una polemica pretestuosa contro il ministro Lollobrigida svela il vuoto politico che c’è stato per un decennio in materia di natalità, che è l’emergenza delle emergenze”

“Ragli di una sinistra lontana dai temi concreti”

“Siamo di fronte all’ennesimo attacco strumentale di Schlein e compagni. Stavolta bersaglio il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, Lollobrigida, per aver osato dire sia necessario incentivare le nascite. Non arrendendosi alla scomparsa del popolo italiano che non procrea per mancanza di basi economiche. Sinceramente mi sfugge cosa ci sia di anomalo nel parlare a favore degli italiani”. Lo dichiara sconcertto Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.

Frassinetti: “Grave che Schlein e compagni ignorino il problema della denatalità”

“È grave che Elly Schlein e compagni ignorino il grave problema della denatalità in Italia. E soprattutto non comprendano che per invertire questo processo sia prioritario garantire un sistema di servizi sociali rassicurante per le nostre famiglie. Fa impressione constatare che dal 2008 ad oggi le nascite in Italia sono diminuite del 30,6%. Quindi, non tenere conto di questo e fare attacchi scomposti al Ministro Lollobrigida significa non conoscere la nostra situazione reale”, dichiara in una nota Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

Barbaro: “L’obiettivo è aiutare le famiglie. Mi stupiscono gli attacchi”

“Continuo a stupirmi di come spesso l’opposizione cerchi pretesti quando ha poco altro da eccepire sul buon Governo di un Paese che sta vivendo una fase di rinnovamento e di entusiasmo. L’attacco al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida va proprio in questa direzione. Quel che conta di quanto sottolineato dal ministro è che questo Governo ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di aiutare le famiglie”.

Lollobrigida, il post e il video su Fb

Il ministro stesso in serata interviene sul polverone contro la sua persona. “La sinistra evidentemente è in difficoltà e priva di argomenti. Solleva il solito polverone su una mia dichiarazione fatta durante un’Assemblea sindacale nella quale tra le altre cose spiegavo che a mio avviso per contrastare la denatalità in Italia che rischia di far scomparire il popolo italiano – questo è l’allarme di molti – bisogna provare ad aiutare chi intende farlo a mettere su famiglia”. Ad affermarlo è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida tornando sulle sue dichiarazioni in un video su Facebook. “L’immigrazione non può essere la soluzione principale, la soluzione principale è tentare di fare crescere i figli anche all’interno della nostra Italia. Dopodiché è ovvio che anche gli immigrati che si integrano che giurano sulla nostra Costitizuione dopo un percorso di apprezzamento e condivisione dei nostri valori sono cittadini a tutti gli effetti. Così come previsto in maniera chiara dalla nostra Costituzione che non prevede alcuna posizione simile a quella che vengono enunciate da chi polemizza su questo argomento”.