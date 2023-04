Eros Ramazzotti ferma il concerto per il malore di una fan e richiama i soccorsi: “Era già morta” (video)

Clamoroso fuori programma al concerto a Roma di Eros Ramazzotti. Il popolare cantautore romano ha infatti interrotto improvvisamente la sua esibizione al Palazzo dello Sport dopo che ha visto una spettatrice colta da malore.

Il video è stato immortalato da una fan su TikTok ed è diventato rapidamente virale sui social. Mostra le fasi successivi al malore della spettatrice, una signora tra le prime file del concerto: Eros Ramazzotti nel bel mezzo di una sua canzone ha chiesto alla band di staccare la musica per capire cosa stava succedendo alla spettatrice posizionata in prima fila.

Eros Ramazzotti striglia i soccorritori: “Altri 10 minuti ed era già morta”

“Altri dieci minuti ed era già morta”, si sente dire da Eros Ramazzotti, apparentemente irritato per i tardivi soccorsi degli operatori in servizio al Palalottomatica. “Siete in diciotto”, li rimprovera tra il serio e il faceto, dopo aver appurato che la signora ha avuto solo un mancamento e che la situazione non è allarmante.

L’intermezzo a sorpresa con il duetto sul palco di Gigi D’Alessio

L’esibizione romana (due tappe, entrambi con il tutto esaurito) del cantautore romano, ha avuto un intermezzo particolamente applaudito con l’arrivo sul palco di Gigi D’Alessio. Sulla bacheca Facebook del cantautore napoletano è stata pubblicata parte del duetto. «Che concerto straordinario! Grazie, Eros per avermi ospitato sul palco a cantare con te, è stato un onore», ha scritto Gigi D’Alessio condividendo 55 secondi dell’esibizione nella quale i due cantano “Più bella cosa non c’è”, uno dei brani più celebri di Eros Ramazzotti.