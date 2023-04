Elly Schlein incomprensibile, social scatenati: “Ha sbloccato un nuovo livello di supercazzola” (video)

Qualcuno si domanda se sia “una tattica”, altri chiedono un traduttore, molti citano Amici miei e la famosissima “supercazzola”. Su Twitter non è passato inosservato e ha suscitato numerose ironie l’ennesimo ragionamento incomprensibile di Elly Schlein, che quando si va sul concreto dà sempre l’impressione di finire terribilmente in confusione.

Elly Schlein sul termovalorizzatore sembra una gag

Stavolta la questione a cui doveva rispondere era il termovalorizzatore di Roma, argomento spinoso per la segretaria Pd, che infatti rispondendo a una domanda in conferenza stampa, ha voluto subito mettere le mani avanti: non senza qualche balbettio, ha chiarito che la decisione era stata presa prima del suo arrivo. “Dunque, la questione non è se, ma come”, ha aggiunto. E uno, appunto, si aspetta che lo spieghi, come. Senonché si trova precipitato in un vortice di parole che alla fine lasciano attoniti e con quella domanda che ronza in testa: “Ma che ha detto?”.

“Elly ha sbloccato un nuovo livello di supercazzola”

“Ci piace portare il Pd verso un futuro che, anche grazie alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare”, è la frase detta dalla segretaria dem nel corso della sua prima conferenza stampa nel ruolo. Il video del passaggio è impietoso, come lo sono i commenti sotto la clip postata su Twitter Alberto Danese, il quale ha rilevato che “Elly ha sbloccato un nuovo livello di supercazzola”.

Le ironie social sulla segretaria dem: “Manco Giggino era arrivato a tanto”

“Manco Giggino era arrivato a tanto”, scrive l’utente LadyAfro. “Sembra l’inquilina della riunione condominiale che tira fuori l’idea..”, aggiunge Stefano. “Però in geometria è bravina. È già arrivata al cerchio!”, concede Newsmelf. E avanti così, con tantissime citazioni della “supercazzola” e ancora più faccine che ridono. E per i tanti che si domandano “Ma che cavolo (o “ca..o” o “mazza”) ha detto?”, Simone rileva: “Eppure era semplice: si o no. E nulla anche stavolta l’inceneritore non l’hanno visto arrivare…”.