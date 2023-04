Deragliamento, ripresa parziale dell’Alta velocità a Firenze. Ma è ancora caos e ritardi in tutta Italia

È ripartita intorno alle 11, 30 la circolazione dei treni Alta velocità a Firenze. Che era stata interrotta questa mattina tra Firenze Castello e Bologna in seguito al deragliamento di un carro di un treno merci. Un convoglio Alta Velocità è transitato all’altezza di Firenze Castello, sui binari liberi a fianco dove i tecnici stanno lavorando per rimuovere il carro deragliato.

Deragliamento, ripresa parziale dell’Alta velocità a Firenze

L’incidente ha creato il caos. Ritardi e sospensione della circolazione su buona parte della rete italiana. Da subito Trenitalia ha fatto sapere che i treni Alta velocità, InterCity e regionali avrebbero potuto subire ritardi fino a 180 minuti. Instradamenti su percorsi alternativi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Com’era prevedibile l’incidente e il conseguente tilt nelle partenze dei convogli sta creando forti disagi in tutte le stazioni italiane.

Ritardi, cancellazioni e caos in tutta Italia,

A Termini di Roma sono centinaia i passeggeri, molti dei quali pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato, con i punti di informazione presi letteralmente d’assalto dai viaggiatori. È stata potenziata l’assistenza di Trenitalia nelle stazioni interessate da ritardi e cancellazioni. Insieme all’invio di comunicazioni via mail o sms ai passeggeri prenotati. È attivo, inoltre, un servizio sostitutivo con autobus tra Firenze e Prato, si legge sul sito Fsnews.

Bloccato l’Intercity Milano-Salerno con 160 persone

Subito dopo l’incidente ferroviario ci sono stati casi di stop improvvisi. Com’è accaduto al treno Intercity Milano-Salerno, rimasto fermo dalle 2.30 della notte con 160 persone a bordo. Che non potevano essere evacuate perché il convoglio era fuori dalla banchina. Il treno è stato poi trainato, grazie a un locomotore a gasolio, all’altezza della stazione di Zambra vicino a Sesto Fiorentino. Nell’interruzione sono stati coinvolti i servizi Alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma. E sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono stati garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.

La circolazione riprenderà entro il primo pomeriggio

Il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che l’obiettivo è ripristinare la circolazione “entro il primo pomeriggio”. “La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per il possibile coinvolgimento di persone. Così non è stato e questa è la cosa più importante”. Sono le parole di Alessio Muciaccia, ceo della Gts Spa, l’azienda ferroviaria coinvolta nell’incidente di Firenze.

Il treno merci trasportava frutta e saponi

Il treno Gts 57034 è della Gst Trasporti. Era partito da Nola Interporto ed era diretto a Milano Segrate. Trasportava container con un carico di frutta, sassi minerali e saponi. Nell’uscita dai binari, per cause ancora sconosciute, ha danneggiato alcuni tralicci dell’elettricità. Gts Rail fa sapere che quello sviato non è di sua proprietà e che non è responsabile della manutenzione del carro.