Def, Lollobrigida: “Il segnale è chiaro: il governo investe nel lavoro tutto ciò che può”

Puntare sul mondo del lavoro, l’unico in grado di creare ricchezza e, dunque, anche le condizioni per ridistribuirla. A ribadire la visione strategica del governo è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, soffermandosi sulla scelta compiuta in sede di Def di estendere il taglio del cuneo fiscale, in particolare a vantaggio dei lavoratori con redditi medio bassi. E, anche, di investire nella stessa direzione il “tesoretto” da 3 miliardi risultato dal contenimento del deficit.

Lollobrigida: “Il governo investe tutte le disponibilità nel lavoro”

“Credo sia un bel segnale che tutto quello che il governo riesce a risparmiare o avere come disponibilità economica vada investito in maniera decisa nel mondo del lavoro perché il mondo del lavoro è quello che va rilanciato: creare ricchezza per poterla ridistribuire”, ha detto il ministro dell’Agricoltura a margine della consegna degli attestati agli studenti del corso di “Tecnico superiore in pratiche innovative ed ecosostenibili per la gestione dell’agroecosistema vigneto” della Scuola “Cerletti-Crea”.

L’inversione di marcia rispetto al passato

In passato, ha aggiunto Lollobrigida, “la ricetta di redistribuire quello che non avevamo ci ha messo in condizione di vendere i nostri asset più pregiati, impoverendoci; l’indebitamento folle a cui siamo andati incontro era dovuto al fatto che non corrispondeva a investimenti”. “Oggi – ha sottolineato il ministro – si investe su lavoro e produzione”.