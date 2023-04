Milano, la sinistra arruola i bambini di tre anni “antifascisti” in piazza per il 25 Aprile

L’invito è esplicito a uomini, donne e bambini. “Milano, 11 aprile 2023. La società a responsabilità limitata BUK con il patrocinio del Municipio 7 vi invita all’iniziativa “Letture antifasciste in piazza Gambara” sabato 22 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. L’iniziativa consiste nello svolgimento di letture antifasciste ed è rivolta a bambini e bambine da 3 a 10 anni per celebrare Milano città Medaglia d’oro della Resistenza. Verranno letti brani tratti da libri in collaborazione con Patto di Lettura di Milano e con l’associazione In cerca di guai ODV. La partecipazione sarà gratuita“. A Milano, dunque, andrà in scena il 25 Aprile dei bambini…

Milano, il 25 Aprile dei bambini antifascisti…

Avete letto bene: bambini dai tre anni in su in piazza per leggere scritti anti-fascisti. Qualcuno, al di là della legittima posizione antifascista portata avanti dalle associazioni organizzatrici, si è chiesto che senso abbia reclutare bambini così piccoli per una causa storica, politica, ideologica? Tutto ciò con il patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 7, perlatro. La segnalazione è arrivata oggi dalle pagine milanesi di “Libero” che denuncia la creazione di un piccolo esercito di anti-balilla fatto di bambini, messi in piazza per il 25 Aprile, festa della Liberazione. “L’immaginazione dell’antifascismo militante non conosce confini. I suoi alfieri vedono manganelli e barattoli d’olio di ricino ovunque. E così ecco che anche i bimbi dell’asilo sono coscienze da indottrinare secondo i sacri dettami del vangelo rosso. Il 25 aprile si avvicina e i motori si scaldano….”, scrive il quotidiano milanese che svela il programma di piazza Gambara previsto per l’altro sabato: «Letture antifasciste» per celebrare «Milano città Medaglia d’oro della Resistenza».

Il patrocinio del Comune e del Municipio 7

A organizzare il pomeriggio (dalle 16 alle 18, gratis su prenotazione) è la società “Buk”, che tra le sue finalità principali ha la «vendita di libri» e le «pubblicazioni di qualsiasi genere», oltre allo «svolgimento di attività editoriali» e all’«organizzazione di laboratori anche di produzione artistica e artigianale», che pubblicizza l’evento sulla sua pagina Instagram: «Bella ciao. Letture in piazza Gambara».

Sui volantini sono stampati i loghi del Comune di Milano e del Municipio 7 e la scritta “porta un fazzoletto rosso“. Immaginateli, questi bambini antifascisti, col fazzoletto rosso al collo che leggono scritti contro il fascismo di quando manco i loro padri, e forse anche i loro nonni, erano nati. Non vi sembrerebbero i nuovi balilla?