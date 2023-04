Commovente abbraccio del Papa ai genitori straziati dal dolore: hanno perso la figlia nella notte (video)

Quegli istanti di abbraccio e di preghiera che Papa Francesco ha donato alla coppia di genitori in lacrime, che ha perso la figlia nella notte, sono i momenti più commoventi, e al tempo stesso le immagini più strazianti, della degenza del Pontefice al Policlinico Gemelli. È proprio uscendo sul piazzale antistante l’ingresso principale dell’ospedale, quando sta per tornare in Vaticano, che lo sguardo di Bergoglio si posa sui due coniugi. E il Santo Padre non ci pensa un istante a fermarsi e ad avvicinare i due genitori disperati, e subito si ferma a pregare insieme a loro. Il video di quei toccanti momenti dilaga sui social, postato da media e utenti.

Il commovente abbraccio del Papa alla coppia di genitori che ha perso la figlia nella notte

Un momento profondamente commovente (ripreso da Delia Gallagher per la Cnn, e rilanciato da utenti e tv). Papa Francesco accoglie tra le sue braccia la mamma disperata e prova a confortarla. Chiede della piccola, Angelica, deceduta nella notte al Policlinico alle 21.30. La bambina, riferisce l’Adnkronos, soffriva di una malattia genetica. E per uno strano caso del destino, Bergoglio l’aveva aveva presa, nel giugno 2019, in occasione della sua visita a Casalbertone nella parrocchia di Santa Maria Consolatrice, per il Corpus Domini. Ed è proprio il papà della bimba a raccontarlo, tra le lacrime, al Santo Padre.

Dal Papa ai genitori parole di conforto, una preghiera, la benedizione

«Santità, lei l’aveva conosciuta perché nel 2019 è venuto a Casalbertone, e aveva tenuto in braccio Angelica» dice il padre con la voce rotta dal pianto, mentre Bergoglio abbraccia la mamma in lacrime. Poi, dopo un lungo abbraccio, un momento di preghiera condotta dal Pontefice con i due genitori: li tiene per mano, e pronuncia l’Ave Maria. E prima di congedarsi, accoglie il loro dolore. Li benedice con il segno di croce in fronte. E infine li bacia sostenendoli con un sentito «Coraggio»…

Il video del commovente abbraccio del Papa alla coppia di genitori che ha perso una figlia nella notte (dalla pagina Facebook de La7).