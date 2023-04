Biden, guanto di sfida a Trump con riserva: mi ricandido nel 2024, ma ora non sono pronto ad annunciarlo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del 2024.«Ho intenzione di candidarmi, ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo ufficialmente», ha detto Biden in un’intervista alla Nbc prima dell’Easter Egg Roll della Casa Bianca, il gioco della “corsa” delle uova che si svolge a Pasqua.

Biden annuncia: “Ho intenzione di ricandidarmi”

Proprio sul filo del gioco di parole, dunque, Joe Biden nel corso dell’evento pasquale organizzato nei giardini della residenza presidenziale di Washington, annuncia la sua nuova candidatura contro Trump dicendo: «Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll… Forse anche cinque», dichiara tra il serio e il faceto il presidente americano con al fianco la First Lady.

Nuovo guanto di sfida lanciato a Trump

Quindi chiosa: «Prevedo di correre (per la Casa Bianca) nel 2024 ma non sono ancora pronto ad annunciarlo». La conferma ufficiale, dunque, potrebbe arrivare in estate o, più plausibilmente, all’inizio dell’autunno. L’inquilino della Casa Bianca, insomma, bando a gaffe e strafalcioni, e agli incidenti diplomatici di percorso che hanno funestato parecchie delle sue apparizioni pubbliche, si dice pronto a lanciare un secondo guanto di sfida a Donald Trump.

Ma il 60% dei dem non vorrebbe la ri-candidatura di Biden

Il nemico di sempre, è cosa nota, al momento è impegnato in una disfida legale di non poco conto, nel bel mezzo della quale ha annunciato il suo ritorno in campo. E lo sfidante Biden non vuole essere da meno. Anche lui, però, ha le sue belle gatte da pelare: e a confermarlo interviene un ultimo sondaggio, tutt’altro che incoraggiante per il presidente in carica. Come riferisce infatti il sito del Tgcom24 sull’argomento, secondo il Washington Post e la Abc quasi il 60% dei democratici non vorrebbe la candidatura di Biden nel 2024.

Biden si ricandida? Un sondaggio tasta il terreno…

Inoltre, sempre secondo l’indagine, «il 62% degli americani sarebbe “insoddisfatto” o “arrabbiato” se l’attuale leader Usa salisse alla Casa Bianca per un secondo mandato. Mentre 36 intervistati su cento sarebbero “entusiasti” o “soddisfatti” della rielezione». Il tutto sottolineando che, se fosse rieletto, Biden completerebbe il secondo mandato alla soglia degli 86 anni…