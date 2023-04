Bertinotti difende la Schlein “moda e lusso”: «Anche Togliatti voleva essere elegante»

Fausto Bertinotti amava essere elegante, da leader della sinistra e da presidente della Camera, e oggi, su Repubblica, non se la sente di unirsi alle critiche, arrivate anche da sinistra, all’intervista concessa da Elly Schlein a “Vogue” sui suoi trench, sulla personal shopper e sull’armocromismo, che la induce a pagare profumatamente una consulente. Bertinotti, accusato ai suoi tempi di indossare cachemire costosi, smentisce perfino che quel suo maglione fosse costoso… “Mia moglie lo aveva comprato al mercatino dell’usato, come ho detto un migliaio di volte. Sono stufo, il golfino ha diritto all’oblio…”.

Bertinotti e la Schlein: nessuno scandalo…

Nessun errore, dalla Schlein, dice l’ex leader di Rifondazione. “Di uno dei leader più austeri della politica italiana, Palmiro Togliatti, si ricorda l’invito ai parlamentari comunisti ad indossare l’abito blu per andare alla Camera. Era l’idea di portare l’estetica nella dignità della carica. Oggi l’abito viene indossato per mostrare la propria appartenenza a un mondo”, che secondo Bertinotti è quello dei giovani, di chi segue Netlifx. “Noi ci prendevamo in giro: le Clark sono di sinistra, le Church’s di destra. Solo che allora queste cose erano marginali, anzi sottoponibili al divertissement . Oggi occupano un posto rilevante, l’immagine dice chi sei”.

Occhetto e Togliatti, due modelli di eleganza diversi

Di Achille Occhetto si ricorda il triste completo scuro che indossò nel confronto, fallimentare, contro Berlusconi. “Achille era l’uomo che aveva fatto l’ultimo intervento al funerale di Togliatti e che propose lo scioglimento del Pci. L’eleganza era un debito nei confronti dei padri, che ci avevano insegnato che a scuola, per quanto poveri, dovessimo portare il meglio, per essere alla pari con gli altri. Mio padre, socialista anarchico, aveva una cravatta di seta e un fazzoletto bianco nel taschino e al lavoro aveva a che fare tutti i giorni col carbone. Giuseppe Di Vittorio insegnò ai suoi braccianti a dismettere il tabarro per indossare il cappotto, dei borghesi”. Consigli alla leader del Pd? “Se ne freghi. anzi diciamo di alzare le spalle. Questa modalità di commentare ingiuria chi fa i commenti. Tiri avanti tranquilla”.