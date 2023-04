Anacapri: la folle corsa clandestina delle moto diventa virale sui Social, 4 denunciati (video)

Folle bravata ad Anacrapri per catturare visualizzazioni su TiktTok e Instagtram dei social. Una sfida tra moto che poteva costare caro: una gara notturna a due a tutta velocità lungo le tortuose strade dell’isola azzurra. Protagonisti quattro giovani del luogo. Si tratta di tre ventenni di Anacapri e di un 19enne di Capri, tutti incensurati e protagonisti di un gesto che ha provocato scalpore in chi ha visto le immagini pubblicate sui social.

Le riprese – stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della locale tenenza, che hanno svolto le indagini in collaborazione con la Polizia Municipale di Anacapri – risalgono alle prime ore di sabato mattina. In piena notte si ritrovano in quattro lungo il sentiero che va tra Punta Carena e il Faro. In due sono ai nastri di partenza in sella alle loro moto di grossa cilindrata. Un terzo ragazzo fa da starter. L’altro li aspetta al traguardo.

Anacapri: la sanzione per i 4 ragazzi del posto

Lungo il percorso c’è chi filma e si vede il tachimetro sfiorare in un tratto i 170 Km/h. Nel giro di poche ore il video appare su alcuni profili di Instagram e Tik Tok attirando l’attenzione di parecchi utenti. Il video è diventato subito virale. A quel punto si sono susseguite le segnalazioni ai militari. Sono gli uomini della Municipale ad avviare le indagini in sinergia coi carabinieri che passano i video al setaccio fino a individuare in serata i quattro responsabili. I due centuari sono stati sanzionati con una multa salata per violazioni del codice della strada. Ma sui fatti è stato anche aperto un fascicolo.