Tutto pronto per il Gladiatore 2: il primo ciak in estate a Malta. Tra i protagonisti Denzel Washington

Dopo quasi 16 anni dal crime drama American Gangster, Denzel Washington e Ridley Scott sono pronti a tornare insieme nel Gladiatore 2, sequel della pellicola cult, vincitrice di 5 premi Oscar tra cui quello come miglior film. Secondo quanto riporta Deadline, l’attore è alle prese con le trattative finali per recitare nel film nel ruolo di antagonista accanto al già confermato, Paul Mescal.

Per Denzel Washington un ruolo da cattivo

Quando l’offerta fu presentata per la prima volta al due volte premio Oscar da Ridley Scott, dal presidente e Ceo della Paramount Pictures Brian Robbins e dai co-presidenti Daria Cercek e Michael Ireland, non si sapeva se l’attore avrebbe accettato. Secondo quanto si apprende, solo dopo aver letto la sceneggiatura, Denzel Washington sarebbe sembrato entusiasta del ruolo da cattivo che Scott avrebbe scritto pensando a lui e in un secondo incontro con il regista l’attore sarebbe sembrato sul punto di accettare.

Paul Mescal sarà il protagonista Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Il gladiatore 2 sarà girato a Fort Ricasoli

Le riprese del film dureranno tre mesi e la produzione sarà girata principalmente a Fort Ricasoli, la grande fortificazione a Kalkara, che è stata anche l’ambientazione principale del primo film. La Malta Films Commission era in trattative da due anni per le riprese del film a Malta. Le discussioni con la Paramount Pictures sono avvenute in contemporanea durante le trattative per il film Napoleon, che lo stesso regista ha girato a Malta nel corso del 2022.

Scott produrrà anche la pellicola con il presidente di Scott Free Michael Pruss, Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment.

La sceneggiatura del sequel è stata scritta da David Scarpa. Walter Parkes e Laurie MacDonald sono i produttori esecutivi. Tornano dal film originale la costumista Janty Yates e lo scenografo Arthur Max. Il primo film è stato una coproduzione tra Universal e DreamWorks, e mentre DreamWorks non sarà coinvolta nel sequel, Universal ha il diritto di collaborare nuovamente quando il progetto sarà pronto.