Tragedia a Genova, 15enne muore durante una festa tra amici. Ma stavolta lo “sballo” non c’entra

Tragedia ieri sera a Genova. Un quindicenne è morto durante una festa tra amici in un’abitazione. Un sabato sera come tanti. Una festa come tante, a cui hanno partecipato una quindicina di coetanei del giovane. Niente sballo: da quanto emerso dalle indagini alle prime ricostruzioni del caso, i carabinieri escludono che durante la serata si sia fatto uso di alcol o di droghe. Eppure, da quella casa il 15enne genovese non è più tornato indietro. Ancora una giovane vita stroncata sul nascere. Un lutto che ha sconvolto la famiglia della vittima, e gli stessi amici che con il ragazzo hanno trascorso le sue ultime ore.

Genova, 15enne colto da malore muore durante festa tra amici

Sul caso indagano i carabinieri della città ligure, che subito – una volta arrivati sul posto per un primo sopralluogo nell’abitazione teatro della tragedia – hanno escluso che il decesso possa essere stato causato dall’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento c’erano però dei guantoni da box. A quanto pare i ragazzini, per gioco, hanno svolto dei mini incontri di boxe, ma in modo non violento. Il 15enne, però, a un certo punto si sarebbe sentito male. Ma i tentativi di rianimarlo da parte del 118 sono stati vani. La Procura dei minori ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, e sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia.

L’ipotesi del malore e il dubbio su una patologia pregressa dietro il decesso

Da una prima ricostruzione, al momento l’ipotesi più accreditata è quella del malore letale. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, e riprende il sito del Tgcom24, «gli investigatori escludono comunque che la morte sia collegata a un colpo subito o a un trauma. Mentre si ritiene più probabile il nesso con lo sforzo sostenuto». Di più. Tra le ipotesi degli inquirenti quella secondo cui il ragazzo, studente in un liceo del centro, fosse affetto da una patologia cardiaca, nonostante praticasse di norma il tennis per una società sportiva genovese.