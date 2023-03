Tragedia a Brugherio: la pappa le va per traverso, neonata di 8 mesi muore soffocata

Una bambina di 8 mesi di Brugherio (Monza). è morta all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo una crisi respiratoria avvenuta a casa e dovuta alla pappa andata di traverso. Dopo sei giorni di agonia Bianca è morta nel reparto di rianimazione. La morte risale al 4 marzo scorso, la notizia è stata confermata solo oggi. La piccola viveva con la madre,. Per la donna ora amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi.

Quattro giorni fa sulla piattaforma ‘Gofundme‘ è stata infatti avviata una raccolta fondi destinata alla famiglia, in particolare alla mamma, che ha anche un’altra figlia. “Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca – si legge nel testo che accompagna una delle iniziative per la famiglia di Brugherio – Anche chi non ti ha conosciuta, piccola Bianca, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione così difficile”.

La tragedia di Brugherio arriva due mesi dopo quella avvenuta nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini di Roma. Il neonato è morto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Per la mamma che ha 29 anni, era il suo primo figlio. Si era addormentata soffocando il figlio, come ricostruisce il Messaggero, «forse proprio mentre allattava il piccolo, stremata dal parto e da ore e ore trascorse senza mai chiudere occhio con il pargolo sempre accanto».