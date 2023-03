Tifosi dell’Eintracht scatenati a Napoli: terrore tra i passanti, auto della polizia data alle fiamme (video)

Scontri infuriano nel centro storico di Napoli, dove da diverse ore stazionava parte dei tifosi dell’Eintracht Francoforte giunti a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di stasera. I tifosi dell’Eintracht erano arrivati a piazza del Gesù Nuovo al termine di un lungo corteo che ha attraversato prima il lungomare e poi diverse strade del centro. Alcuni pullman dell’Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, erano stati messi a disposizione dei tifosi tedeschi per rientrare in albergo ma i supporters dell’Eintracht hanno rifiutato di salire a bordo. La tensione è sfociata in un lancio di oggetti da parte dei tifosi dell’Eintracht contro le forze dell’ordine. Scene di guerriglia urbana, con un’auto della Polizia che è stata incendiata.

Gli ultrà, anche quelli del Napoli che assediavano i tedeschi, sono stati dispersi coi lacrimogeni e gli idranti. I passanti hanno cercato rifiugio nei palazzi della zona. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a dividere le fazioni e a disperdere gli ultras. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada

Il video dei tifosi dell’Eintracht e dell’auto della polizia in fiamme