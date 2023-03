Comunisti, violenti e brilli: i tifosi dell’Eintracht all’assalto di Napoli, come già fecero a Roma… (video)

Alta tensione a Napoli per la partita di Champions di questa sera: l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura, già ieri sera ha provocato i primi incidenti. Poi questa mattina i tifosi tedeschi, che già nel 2018 misero a ferro e fuoco Roma per una partita di Europa League, si sono mossi in corteo prima sul lungomare cittadino e poi nelle strade del centro. I tifosi tedeschi, diverse centinaia tra i quali sono presenti anche alcuni ultras dell’Atalanta gemellati con quelli dell’Eintracht, hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il corteo con cori ostili ai napoletani da parte di molti sostenitori, in molti casi ubriachi.

Ieri, intorno a mezzanotte e mezza circa dieci uomini con volto coperto e vestiti di nero hanno lanciato bottiglie di vetro con un bar di piazza Bellini, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dai militari dell’Esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione, sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte. Il bar, al momento del lancio delle bottiglie, era chiuso. I Carabinieri indagano per identificare le persone coinvolte.

I tifosi “rossi” dell’Eintracht che sfidano Napoli

Gli ultras dell’Eintracht, considerati tra i più caldi in Germania, sono vicini a idee politiche di sinistra, come scriveva il Secolo qualche tempo fa. Antifascisti, così si definiscono. Anche nel 2018, a Roma, a dar man forte ai sostenitori dell’Eintracht, erano arrivati da Bergamo anche una quarantina di tifosi dell’Atalanta, gemellati con la squadra tedesca. Per la partita di Napoli, il Viminale ha giustamente ravvisato il rischio di una guerriglia ultras in città il giorno della partita. Questo sulla base di quanto accaduto proprio prima della gara d’andata del 21 febbraio, quando 35 tifosi tedeschi furono fermati e alcuni messi degli ultras napoletani furono danneggiati.

I video della sfilata a Napoli