Tananai da Sanremo al duetto a sorpresa in via del Corso: intona “Tango” con un’artista di strada (video)

Cappotto e occhiali neri, jeans strappati, emozionato e sorridente, si è unito a una cantante di strada che stava intonando la sua “Tango“: Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ieri ha fermato il traffico pedonale in via del Corso, a Roma.

Fuori programma di un pomeriggio di una primavera romana anticipata, con il cantautore e produttore milanese, quinto classificato al Festival, clamorosamente ultimo due edizioni fa, che ha duettato a sorpresa con l’artista di strada, Virginia Mingoli. Quasi timidamente, si è avvicinato e ha preso il microfono, abbracciando con affetto la giovane e insieme hanno cantanto mentre una folla di curiosi riprendeva la scena con gli smartphone.

La stessa Mingoli su Tik Tok ha condiviso il filmato divenuto rapidamente virale con il titolo «Ritrovarsi Tananai all’improvviso». «Non so che dire se non Grazie. Mi hai fatto un regalo immenso» ha scritto Virginia pubblicando il video su TikTok. Da sconosciuta si è ritrovata a duettare con uno dei cantanti del momento.

Due settimane fa il video del brano Tango era diventato virale per un’altra situazione fuori programma. Quella passata alla radio proprio durante la sua corsa in taxi. Il cantante ha immortalato il momento e la conversazione avuta con il tassista che gli ha chiesto: “Hai seguito il Festival?”. Tananai molto simpaticamente ha risposto: “Sì, sì l’ho seguito, cioè ero al Festival in realtà, sono Tananai”. Dopo un momento di incredulità, il tassista ha domandato se fosse davvero lui per poi chiedergli un selfie. Anche in quel caso, il video è stato rapidamente rilanciato sui Social.

Tango, il video del brano evoca la tragedia della guerra in Ucraina

Tananai ha spiegato che l’idea per il video Tango è nata in seguito all’inizio della lavorazione del testo, dopo aver ascoltato la storia di Olga, Maxim e di loro figlia Liza. Lui al fronte, loro in Italia, sperando di riabbracciare un padre e un marito, una famiglia lacerata dalla guerra ma che si nutre di piccole cose.

Il video è proprio questo, il racconto della loro storia d’amore illustrato attraverso una lunga serie di videochiamate tra i due. Un pugno allo stomaco, ma anche la dura realtà che è piovuta dal cielo per milioni di persone per colpa di quell’atto scellerato chiamato guerra.