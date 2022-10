Tananai colpisce con “Abissale”: stile diverso dal solito, una prova di maturità (video)

Tananai sforna un altro inedito, “Abissale”, ed è subito boom. In poche ore migliaia e migliaia di visualizzazioni. È un brano che ha uno stile diverso rispetto a quello solito. E di gran lunga diverso da “La dolce vita”. Sia come testo che come musica rappresenta una svolta, una maturità maggiore e soprattutto una capacità di scrittura più elevata. Spunta la malinconia, che accompagna tutto il pezzo, un amore che si sta consumando. «Non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale».

Tananai e il brano “Abissale”

A Mtv News, Tananai ha specifiato alcuni elementi di “Abissale”. Il nuovo brano per lui rappresenta il «rifletto inverso» dello stato d’animo che ha avuto negli ultimi mesi. «In un momento felice e caotico della mia vita», ha detto, «mi sono guardato dentro, ho scavato nel mio passato. E in questo brano ho tradotto le mie emozioni più nascoste e malinconiche». È un pezzo, ha raccontato, «nato in modo molto naturale. In un giorno e mezzo era già pronto».

Dal bullismo al grande successo

Alberto Cotta Ramusino (Tananai) è nato nel 1995 a Milano ed è cresciuto a Cologno Monzese per poi tornare a vivere in città nel 2015. Il nome d’arte è il soprannome che aveva da bambino quando era una “piccola peste”. Dopo il liceo scientifico, ha frequentato la facoltà di Architettura. A scuola ha vissuto il bullismo, aveva qualche chilo in più e lo chiamavano “ciccione”. La musica l’ha aiutato a superare le paure. Nel 2022 il suo primo tour viene riprogrammato con tappe in tutta Italia. Le date di Milano e Roma – già sold out durante il Festival di Sanremo – vengono riprogrammate in location più ampie e con doppie date. I singoli “Sesso occasionale” e “Baby Goddamn” vengono entrambi certificati disco d’oro[24] e in seguito disco di platino. A inizio aprile, proprio quest’ultimo singolo raggiunge la vetta della classifica di Spotify al posto occupato dal duo Mahmood e Blaco.