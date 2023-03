Sondaggio Swg, la propaganda della sinistra non attacca: FdI e governo si rafforzano. I dati

Centrodestra avanti tutta. Il sondaggio Swg si Mentana certifica la fiducia degli elettori e la tenuta del governo Meloni. Non ce n’è per nessuno. Nonostante una settimana difficileGli sciacallaggi mediaatici e politici sul naufragio dei migranti a Cutro e il “sabato antifascista” di Firenze non hanno scalfito di un millimetro la condivisione delle politiche dell’esecutivo. Fratelli d’Italia è rimasto stabile e lambisce il 31 per cento (30,7% come la settimana precedente). In ottima salute anche gli alleati di governo: la Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo di punto salendo all’8,8%; mentre Forza Italia cresce di due decimi di punto arrivando al 6,6%.

Sondaggio: centrodestra in ottima salute. Conte in caduta libera

Come da previsioni, in una settimana Elly Schlein è riuscita a riportare il Partito democratico al secondo posto “mangiando” i voti del M5S, attestandosi al 19 per cento. Brutte prospettive per i grillini di Conte, che scivolano al terzo posto con il 15,7% dopo avere perso l’1,3%. Il sondaggio Swg lascia intravedere le sfide possibili tra opposizioni in balia degli eventi; e senza un ubi consistam che legittimi la loro unità, se non l’unione contro un fascismo immaginario. Il che è un collante lunare e miserevole. Infatti, la virata varso la sinistra-sinistra della Schlein farebbe scappare molti elettori dal Pd al Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che fa un balzo di otto decimi di punto arrivando all’8%.

Opposizioni divise, gli elettori non abboccano

Doccia gelata invece per la coppia Angelo Bonelli – Nicola Fratoianni che passano dal 3,8 al 3 per cento netto, lasciando per strada oltre un quinto dei propri consensi. Stesso effetto negativo per +Europa che cede anche lei otto decimi di punto scendendo al 2,1%. Dunque, il centrodestra sta tenendo alla grande. L’elettore non si lascia abbindolare dalle sfilate antifasciste di Firenze, zeppe di slogan violenti contro il governo; non crede alla narrazione fatta da organi di stampa e politica di un esecutivo “che ha lasciato affogare” i poveri disperati sulle coste calabre. L’elettore è semmai schifato dall’orrore anarchico che sabato ha devastato Torino senza una vera condanna degli amici di Cospito da parte della sinistra.

Gli italiani apprezzano la politica del governo

A ciò si aggiunga che gli italiani, con tutta evidenza, apprezzano i contenuti veri. I dati definitivi sulla produzione industriale registrano livelli di crescita superiori a quelli di Germania e Francia; addirittura la nostra industria, nonostante inflazione e crisi energetica, è riuscita a recuperare completamente i livelli pre Covid (noi +0,1, Francia -4,8, Germania -5,9). Da inizio anno il valore delle aziende quotate alla Borsa italiana è cresciuto di quasi il 20 per cento. Il prezzo del gas è sceso da 300 a 45 euro per metro cubo; e lo spread da ottobre a oggi è sceso da 249 a 174 punti. Inoltre l’Istat ha certificato una crescita di occupazione di 460mila posti portando il totale degli occupati a 23,3 milioni: record da quando si misurano le serie storiche, cioè dal 2004. Chi vuole diffondere una fotografia di un Paese sull’orlo del baratro oltre a farsene una ragione dovrà osservare anche la realtà e non solo fascismi immaginari. La propaganda non attacca.