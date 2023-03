Schlein va a Crotone a favore di telecamere e sta zitta. Ma, purtroppo, parla Marco Furfaro…

Non rilascia interviste o dichiarazioni Elly Schlein a Crotone. Ma i riflettori ci sono, un codazzo di cronisti e di telecamere, telefonini che ne riprendono l’incedere silenzioso. Lei si infila nel Palazzetto dello Sport dove sono state portate le bare delle vittime, quelle degli adulti e quelle bianche dei bambini. E’ uno scenario di lutto e dolore. Poi la segretaria dem si è fermata a parlare con alcuni sopravvissuti alla tragedia. Se la sua sia stata o no una passerella lo giudicheranno i cittadini e gli elettori e lei se la vedrà con la sua coscienza.

Ci ha pensato Marco Furfaro, candidato ad essere il numero due di Schlein, a lanciare bordate e provocazioni dando alla visita di Elly Schlein un connotato che poco ha a che fare col lutto: “La presenza a Crotone della segretaria Elly Schlein è un messaggio importante per tutta la politica italiana. Abbiamo il dovere di praticare solidarietà e umanità e schierarci al fianco dei più fragili, a prescindere dalle loro origini. Oggi la segretaria del Pd -sottolinea – manda un messaggio preciso a nome di tutta la comunità democratica: qui a Crotone è dove dobbiamo essere”.

Ma è il tweet che precede la visita, nello stesso giorno in cui anche il capo dello Stato era presente e già rappresentava l’intera comunità nazionale senza distinzioni di parte, a dare l’immagine plastica di ciò che il nuovo Pd vuole essere. Furfaro scrive: “Il presidente #Mattarella a #Crotone a rappresentare lo Stato. Mentre il Governo ha preferito e preferisce far finta di non vedere”. E’ lo schema solito: i buoni-i cattivi. Gli umani-i non umani.

Furfaro dimentica o finge di dimenticare che lunedì scorso si era recato a Crotone il ministro dell’Interno, presiedendo un vertice in prefettura cui era presente anche il sottosegretario Wanda Ferro. Ma per Furfaro il governo non si sarebbe interessato di quella tragedia evitando di fare presenza a Crotone… Un’accusa che si commenta da sé. A Furfaro replica sempre su Twitter Rita Dalla Chiesa: “La Presidente @GiorgiaMeloni e’ in India. Non proprio dietro l’angolo, e non ha ancora il dono dell’ubiquità”.

Ora il Pd attende l’informativa in aula del ministro Piantedosi, calendarizzata per martedì 7 marzo. Manca però quella del ministro Salvini, chiesta dalle opposizioni. Incalza la capogruppo Serracchiani: “Restiamo in attesa che anche il ministro delle Infrastrutture comunichi la data della sua informativa. I cittadini italiani vogliono e devono sapere con urgenza l’esatta dinamica dei fatti sul mancato soccorso ai naufraghi. Il Parlamento non può essere lasciato senza informazioni dettagliate su una dinamica degli eventi che ha troppi lati oscuri”. Sullo sfondo resta la presentazione di mozione di sfiducia, per il momento non in agenda.