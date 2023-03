Sara Manfuso fa la maestrina sui rifiuti a Roma: “I cittadini vanno educati”. Capezzone la demolisce (video)

“Roma è sporca per i cittadini che sporcano” e non a causa di decenni di gestione disastrosa dei rifiuti da parte del Campidoglio: è la teoria di Sara Manfuso, moglie dell’ex deputato Pd Andrea Romano, passata dal Grande fratello alle lezioni di educazione civica.

A Mattino Cinque, nella trasmissione condotta da Francesco Vecchi, Sara Manfuso ha tenuto la sua lezioncina, piuttosto stucchevole.

E arriva lei la Manfuso moglie di Romano del PD che vuole insegnare ai Romani l’educazione!

Poi c’e’ Gualtieri che si permette di dire che i romani sporcano la citta’, che abbiamo bisogno di educazione…

La Manfuso che spinge i cittadini ai retake, quando i retake sono i… https://t.co/LtKud1qQ3d pic.twitter.com/HfXxUhXFz5 — Dillo a Noi Roma (@DilloaNoiRoma) March 17, 2023

Sara Manfuso, quando i Vipponi fanno i professoroni

L’occasione è stata data dalle frasi del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che dietro Roma invasa dall’immondizia riesce a vedere la colpa dei cittadini. «La situazione è decisamente migliorata rispetto a prima – ha detto il sindaco dem – Ci sono ancora zone dove non è ottimale per varie ragioni. Una è anche quella che i romani, vedendo la città non pulita, in molti hanno iniziato a dare il peggio di sé. È invalsa l’abitudine di molti di lasciare il sacchetto per terra con il cassonetto vuoto». Sacchetto che gli operatori Ama non possono neanche raccogliere. Così che se qualcuno sporca, la sporcizia si accumula.

E questo nonostante a Roma i cittadini paghino la più alta tassa sui rifiuti d’Italia. Un tema che l’ex parlamentare del Pdl Daniele Capezzone ha voluto ricordare alla serafica Sara Manfuso, che sembra ancora presa dalle dinamiche da casa del Grande fratello. Ecco che cosa succede quando i Vipponi si atteggiano a professori.