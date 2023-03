Rissa tra comunisti: “Schlein? La sua agenda è quella di Sanremo”. Botte tra Rizzo e rifondaroli

Una radical chic per alcuni, una speranza per altri. I comunisti danno sempre grandi soddisfazioni, basta una Schlein per farli litigare. Come da tradizione si dividono e se ne dicono di tutti i colori. Della neo segretaria del Pd danno interpretazioni lontane anni luce. Non sono mai contenti, neanche ora che la “salvatrice” della sinistra si pone su posizioni più marcatamente radicali rispetto al suo predecessore Letta. Non la pensa affatto così Marco Rizzo, presidente onorario del Pc, che sui social dà fondo a tutta la sua ironia corrosiva:

Marco Rizzo contro Schlein: “Una radical-chic fucsia”

Schlein “Incarna al meglio la nuova sinistra fucsia e radical-chic. Nemica della classe media lavoratrice, nemica della classe operaia, nemica delle famiglie. La sua agenda è quella di Sanremo – va giù pesante Rizzo- : gender fluid, filo UE NATO e guerra; trans-femminista e gretina, contro le auto e le prime case. Un ottimo ‘prodottò delle élites liberiste e mondialiste. Risulterà anche un ottimo spartiacque: chi sta con lei, come il rifondarolo Acerbo, sta contro di Noi”.

Rifondazione comunista contro Pc: “Rizzo è un fascista”

E Repubblica online a deliziarci con questo botta e risposta tra comunisti di segno opposto. Risponde a Rizzo Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, che invece è speranzoso per le magnifiche sorti e progressive del mondo di sinistra: Schlein “rappresenta una vera rottura rispetto al solito Pd neoliberista e guerrafondaio che abbiamo conosciuto dal 2008 a oggi; da Veltroni a Renzi e Letta; dal governo Monti a quello Draghi”. Si limita a questo scambio di opinioni sulla segretaria dem? Macché, i comunisti usano “arrichire” il loro pensiero con un corollario di insulti al nemico. Comunista come loro. “Non considero Rizzo comunista e tanto meno di sinistra”. Anzi, confida a Repubblica, ci tiene a far sapere che “Rizzo è un fascista”. Pensa te…

Comunisti contro: divisi su Elly Schlein

Molti seguono Acerbo su questa linea e insultano Rizzo sulla sua pagina Fb: ma come? il tuo giudizio sulla Schlein è come quello che hanno a destra? Orrore, fulmini, saette… Tra i due partiti della sinistra-sinistra litiganti interviene il Manifesto: “La spiazzante affermazione di Schlein, – ha scritto Norma Rangeri – rianima la speranza tra il popolo di sinistra, sparso tra il Pd, i 5S, Sinistra Italiana, i Verdi e le altre piccole formazioni che nell’ultimo decennio hanno tentato, invano, di affermarsi”. “Elly Schlein è una buona notizia”… Contenti loro, non fanno altro che litigare. Siamo alla scissione dell’atomo.