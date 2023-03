Record di sbarchi e di salvataggi. Soccorsi oltre 1000 migranti, Lampedusa sotto assedio (3300 in 72 ore)

Sbarchi senza sosta a Lampedusa e in Calabria. Dopo la strage di Cutro è emergenza continua sulla tratta nordafricana, battuta dalle Ong. Barchini alla deriva, piccole imbarcazioni pericolanti in mano a scafisti senza scrupoli e salvataggi incessanti sul mar Ionio. Oggi oltre un migliaio di migranti a rischio della vita, su tre diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi dalla nostra Guardia costiera. A smentire con i fatti il racconto televisivo della sinistra sul “governo dei cattivi”.

Record di sbarchi, allarmi incessanti: oltre 1000 salvataggi

Oggi Alarm Phone è tornato a segnalare pericoli . “Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia”, scrive suoi canali social la linea di soccorso civile. “Ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviate subito le operazioni di salvataggio, non perdete tempo”. E così è stato. Oltre mille le persone avvistate in pericolo e salvate al largo delle coste della Calabria.

Gli interventi delle motovedette della Guardia costiera

Le motovedette Cp 320, Cp 322 e Cp 329 della Guardia costiera sono subito intervenute per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Nave Dattilo e le motovedette Sar Cp 326 e Cp 325, invece, sono intervenute per altre due carrette del mare con circa 800 migranti. Che si trovano a circa 100 miglia a sud est di Roccella Ionica.

Soccorsi difficili per il gran numero di persone a bordo

I soccorsi sono coordinati dalla Centrale operativa della Guardia costiera di Roma in area di responsabilità Sar italiana. Le operazioni risultano “particolarmente complesse per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva”, spiegano dalla Guardia costiera. Previsto anche l’impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia costiera.

Lampedusa sotto assedio: 3300 migranti in 72 ore

A Lampedusa la situazione è ancora più drammatica. Oltre 3.300 migranti arrivati in meno di 72 ore. Sulla più grande delle Pelagie le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia costiera fanno la spola dal molo Favaloro. Una staffetta che non conosce soste. Con decine di carrette del mare intercettate nelle acque antistanti l’isola. Dopo una tregua durata una decina di giorni e legata alle cattive condizioni del mare, decine di barchini tentano la traversata. Ieri il record degli approdi a Lampedusa: 41 con 1.867 persone arrivate. Quasi il quadruplo dei migranti giunti il giorno precedente. Quando i barchini intercettati erano stati 13 con a bordo 470 naufraghi. Oggi sono già 22 gli approdi e 990 le persone arrivate. Sbarchi senza fine e un hotspot, quello di contrada Imbriacola che può ospitare 400 migranti, ormai al collasso con circa 2.900 presenze.