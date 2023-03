Ramelli, critiche a Frassinetti perché vuole rendere omaggio alla targa. I compagni seminano odio

Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha deciso di recarsi alla scuola frequentata da Sergio Ramelli, l’Istituto tecnico Molinari, per rendere omaggio alla sua memoria (il 13 marzo ricorre l’anniversario dell’aggressione dello studente missino avvenuta nel 1975) portando fiori alla targa interna che ne ricorda l’omicidio. Un omaggio normale e doveroso in una nazione dove gli aedi dell’odio antifascista non abbiano voce in capitolo. Invece in Italia accade che anche una notizia del genere, come riferisce il Giornale, divenga pretesto per polemiche vergognose.

Protesta l’associazione “Memoria antifascista”

Così l’associazione Memoria antifascista, associazione nata in seno all’Anpi, contesta la visita del sottosegretario Frassinetti e scrive in un comunicato che si tratta di un “fatto grave visto che la commemorazione della morte di Ramelli è strumentalizzata dai partiti post-fascisti per la loro propaganda politica ed è ancora più grave che ciò possa avvenire in una scuola pubblica da parte di un membro del Governo”.

Frassinetti: ho reso omaggio alla targa per Ramelli anche con esponenti del Pd

Tutte accuse rispedite al mittente dalla Frassinetti: “Innanzitutto non è la prima volta che porto i fiori alla targa, che si trova all’interno del Molinari, in ricordo di Ramelli. In passato l’ho fatto anche con esponenti del Partito democratico e nessuno ha mai avuto nulla da eccepire. Inoltre, lo stesso sindaco di Milano, Beppe Sala, ogni anno si reca a rendere omaggio ai giardini intitolati a Sergio. Questa è una polemica allucinante e insensata, anche perché non è vero che sono stati dimenticati i ragazzi morti di sinistra in quegli anni, tanto che intendo portare i fiori anche alla targa nella scuola di Fausto Tinelli. Il messaggio che voglio dare è che questi atti di violenza che hanno connotato quel periodo non devono accadere mai più”.