Putin vieta gli iPhone al Cremlino: «Rischio spionaggio, usate telefoni russi o cinesi»

Anche gli iPhone entrano nella guerra ibrida tra Occidente e Russia: secondo una indiscrezione divulgata dal quotidiano russo Kommersant, infatti, il Cremlino avrebbe vietato l’uso dei cellulari Apple allo staff che si occuperà della campagna elettorale di Vladimir Putin per le elezioni presidenziali del 2024. Il motivo sarebbe il timore che le intelligence occidentali possano utilizzarli per carpire informazioni sensibili.

Putin vieta gli iPhone al Cremlino

La misura, che non ha avuto conferme ufficiali, si connota come uguale e opposta a una già simile presa dall’amministrazione Biden nei confronti delle cinesi Huawei e, più di recente, TikTok, finita poi anche al centro di un bando da parte delle istituzioni europee. Secondo quanto emerso, l’ordine impartito ai funzionari russi, che arriva nei giorni in cui a Mosca con Putin c’è il presidente cinese Xi Jinping, sarebbe stato quello di disfarsi degli iPhone dal primo aprile.

L’insider: «È finita: o li buttiamo o li diamo ai bambini»

«Per l’iPhone è finita: o lo butti via o lo dai ai bambini. Sarà così per tutti entro marzo», ha detto un partecipante all’incontro citato da Kommersant a condizione di anonimato. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha evitato di confermare il bando, ma ha affermato che «chiaramente gli smartphone non devono essere utilizzati per scopi ufficiali o per inviare documenti classificati. Non importa quale sistema adottino, se Android o iOs».

L’occhiolino all’«amico» Xi: Mosca invita a usare cellulari russi o cinesi

Sempre secondo quanto riferito dal giornale russo, inoltre, i funzionari sarebbero stati invitati a utilizzare dispositivi di produzione nazionale o cinese. Una circostanza che sembra voler anche rimarcare i rapporti da «buoni amici» che, come ha detto oggi Xi prima di incontrare Putin, sussistono tra Cina e Russia.