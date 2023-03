Putin va in Crimea guidando l’auto tra le bombe per incontrare i bambini, il giorno dopo l’incriminazione

Il giorno dopo l’incriminazione della Corte penale dell’Aja, per crimini di guerra derivanti dalla deportazione dei bambini ucraini, Vladimir Putin è arrivato a sorpresa in Crimea, in occasione dei nove anni dalla “riconquista illegale”, per visitare” una scuola d’arte per bambini. Lo riferisce la Tass, facendo riferimento al suo arrivo a Sebastopoli accompagnato dal Metropolita Tikhon di Pskov e Porkhov. Il presidente russo ha visitato una scuola d’arte per bambini e un centro per l’infanzia, che rappresentano il primo nucleo di un parco archeologico e culturale dell’antica città ormai distrutta di Chersoneso Taurica.

Putin in Crimea con l’automobile

Putin sarebbe arrivato in Crimea guidando la sua automobile, come ha sottolineato con toni entusiastici il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev. “Il nostro presidente sa come sorprenderci, in senso buono – ha scritto su Telegram – Oggi dovevamo inaugurare una scuola d’arte per bambini. Tutto era pronto per una video conferenza e un collegamento speciale con il presidente. Ma alla fine il presidente è venuto personalmente. In macchina. Era lui stesso al volante. In questo giorno storico, il presidente è sempre con Sebastopoli e il suo popolo. Il nostro paese ha un leader incredibile”.

Bombe prima dell’arrivo del presidente russo a Sebastopoli

Nelle stesse ore in cui Putin arrivava in Crimea, una forte esplosione aveva scosso Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi. “E’ stato forte oggi a Sebastopoli. C’è panico fra la popolazione”, si legge sul canale Telegram del Centro risorse tatare in Crimea, secondo quanto riferisce il sito Ukrinform. Altri canali locali di Telegram riferiscono di esplosioni in vari distretti della città. Ukrinform scrive anche di una esplosione a Perevalne, un villaggio del distretto di Simferopol in Crimea, dove è dispiegata una brigata di difesa costiera della flotta russa del mar Nero.