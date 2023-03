Pnrr, il ministro Valditara soddisfatto: «Le scuole hanno colto in pieno la sfida»

«Le scuole hanno risposto positivamente alla sfida del Pnrr anche sul piano Scuola 4.0, e hanno presentato entro lo stesso termine del 28 febbraio ben 8.170 progetti su 8.230 totali, per un importo complessivo di 1,7 miliardi – ha sottolineato il ministro Valditara –. In questo modo noi possiamo veramente trasformare la scuola italiana, possiamo migliorare la scuola italiana: abbiamo questa grande opportunità, cogliamola tutti insieme».

«È la sfida di una scuola nuova, che ho definito scuola “intelligente”, al servizio della comunità, perché la scuola deve essere anche un centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio – ha aggiunto Valditara –. Queste politiche, queste sfide culturali, queste sfide di civiltà vedono in primo luogo i docenti e i dirigenti scolastici come veri attori di questo cambiamento. Io voglio ringraziarli per lo straordinario lavoro che, con stipendi del tutto inadeguati, in tutti questi anni hanno fatto. Quando li incontro vedo la passione, vedo la gioia».

(Italpress)