Pediatra aggredito al pronto soccorso. Bassetti posta la foto su Twitter: così non si può andare avanti

L’infettivologo Matteo Bassetti ha postato su Twitter la foto del pediatra che la scorsa notte è stato aggredito a Bari dal padre di un piccolo paziente. “Ecco – ha commentato – la foto di un collega pediatra aggredito questa notte presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari. Esprimo la massima solidarietà al collega. Così non si può più andare avanti. Bisogna intervenire. Questa violenza rende sempre più difficile svolgere il nostro lavoro in serenità”.

Il medico aggredito all’ospedale Giovanni XXIII è solo l’ultimo di una lunga fila di sanitari colpiti da pazienti e parenti aggressivi e violenti. Sono infatti circa 1500 i casi di aggressione accertati ogni anno a danno degli operatori sanitari italiani.

Quello che è accaduto all’ospedale pediatrico di Bari “Giovanni XXIII” lo racconta così Sky tg24. “Lʼaggressore aveva accompagnato il figlio con febbre alta. Dopo circa mezzora era entrato nella stanza dove il medico lʼattendeva. Alla richiesta di aspettare ancora qualche minuto, lʼuomo, imprecando, ha deciso di andare via.”

“Il dottor Colella lo ha fatto richiamare per visitare il bambino, ma a quel punto sono partite urla e minacce. Lui si è chiuso in una stanza, l’uomo lo ha raggiunto, ha sfondato la porta con un pugno. Le schegge hanno colpito il medico sul viso. “Abbiamo vissuto il terrore. Tutto il pronto soccorso è stato bloccato per questa follia. Anche le guardie erano impietrite. Si sono perse due ore, causando disservizio nel disservizio, in primis al figlio, che è stato visitato due ore dopo”, ha dichiarato Colella”.

Si tratta di “un grave problema culturale che va fermato- aveva affermato qualche giorno fa il ministro della Salute Orazio Schillaci – Per questo stiamo avviando una campagna di sensibilizzazione e abbiamo aumentato, in collaborazione con ministero dell’Interno, il numero di presidi di polizia presso i presidi ospedalieri”.