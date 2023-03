Nordio alla Cucchi: Cospito orienta la lotta insurrezionalista. Raffica di perquisizioni

“Il mondo antagonista si muove ispirandosi ad Alfredo Cospito e a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica e in atti concreti”, scrive il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo all’interrogazione presentata da Ilaria Cucchi, senatrice di Sinistra italiana, sul caso dell’anarchico detenuto nel carcere di Opera e in sciopero della fame da oltre 4 mesi per protestare contro il regime del 41bis disposto nei suoi confronti per quattro anni su richiesta dei magistrati.

Nella risposta scritta all’interrogazione, il Guardasigilli riporta, tra gli altri, i pareri del Procuratore nazionale antimafia antiterrorismo e del Procuratore generale di Torino.

“Permane la capacità di Cospito di orientare le iniziative di lotta della galassia insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti – prosegue il ministro. – Gli appelli del detenuto non solo non vengono ignorati ma si sono trasformati in un’onda d’urto propagatasi sul territorio nazionale e all’estero”.

“Infine – sottolinea Nordio rispondendo alla sorella di Stefano Cucchi – merita osservare che il detenuto non è affetto da una patologia cronica invalidante ma si sta volontariamente procurando uno stato di salute precario, perseverando nel suo comportamento nonostante i reiterati inviti da parte dell’autorità sanitaria di desistere dal mantenere siffatta condotta”.

Oggi, peraltro, è stata un’intensa giornata di perquisizioni nel mondo antagonista su delega della Procura della Capitale. Che ha inviato i carabinieri del Ros e gli agenti della Digos a perquisire, oltre ad abitazioni private a Roma e in Umbria, Spoleto, anche il circolo anarchico ‘La Faglia’ di Foligno nell’ambito di un’inchiesta avviata dopo una serie di manifestazioni non autorizzate e blitz anarchici, tra i quali quello del novembre scorso al teatro Argentina per protestare contro il 41bis ad Alfredo Cospito e alla sede Rai di via dei Romagnoli.