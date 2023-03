Napoli, figuraccia della Nazionale ma anche della cantante e del pubblico sull’inno inglese (video)

“God save the Queen” era il testo dell’inno britannico, prima che morisse la Regina Elisabetta, modificato in “God save the King”, con l’avvento di Re Carlo. Peccato che ieri sera, a Napoli, poco prima che iniziasse la partita del “Maradona” tra Italia e Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei, finita con la sconfitta degli azzurri per 2 a 1 al termine di una partita molto modesta, la cantante Ellyonora abbia fatto risuonare il verso “God save the Queen” invece che con il riferimento al “king”. La cantante di origini napoletane, molto emozionata, e con qualche problema di “ritorno”, attacca l’inno sbagliando per poi correggersi. Gli inglesi, come si legge nel tweet a seguire, non l’hanno presa benissimo, anche perché sull’inno inglese sono piovuti degli anti-sportivi fischi da parte del pubblico napoletano.

Le scuse della cantante

Nel post-partita Ellynora si è scusata: “Sono arrabbiata per quello che è successo perché volevo che fosse perfetto, ma non è stata colpa mia. Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi inglesi che erano allo stadio e guardavano in TV, sono mortificata per quello che è successo. È stato un grande onore essere invitata a cantare l’inno nazionale ed ero così entusiasta. Purtroppo ho avuto un problema con l’auricolare. Avevo la musica nell’orecchio che poi si è fermata e ha ricominciato, quindi l’ho sentita due volte andando fuori tempo. Ho davvero fatto del mio meglio per risolvere il problema, ma non c’era nulla che potessi fare e sono così arrabbiata per questo. Stavo cercando di adattare il mio canto per raggiungere l’inno allo stadio, ma era troppo tardi”.

Napoli, l’inno inglese sbagliato

