Morte improvvisa per Michele Naspi, il popolare tiktoker aveva 39 anni: l’ultimo video

È morto improvvisamente a 39 anni Michele Rossiniello, il popolare tiktoker noto con il nikname ‘Il Naspi’. Dal suo approdo su TikTok aveva conquistato con la sua ironia centinaia di migliaia di follower.

Proprio gli utenti Social hanno sommerso da ieri con commenti di commozione i suoi video, ultimo dei quali pubblicato sui social il 27 febbraio. Nella clip Michele si preparava un panino e diceva: “Voglio stare bene con me stesso. Voglio essere solo felice in questo periodo“. In un altro, commentava la morte di Maurizio Costanzo in puro dialetto foggiano, ironizzando sul fatto che chi prima non lo seguiva, era diventato improvvisamente un suo fan dopo la morte.

Come è morto Michele Naspi: cosa scrive Repubblica

Sui social, Michele Naspi era famoso per i suoi video divertenti e sopra le righe. Come un comico consumato aveva anche le sue frasi “tormentone“. Tra i suoi slogan più ricorrenti nei video c’era “Topp Love”. Era un vero e proprio personaggio nella sua Foggia. Non a caso, l’addio arriva sui Social anche dalle associazioni locali. Scrive l’account delll’Asd Ginnastica Foggia su Facebook: “Fai buon viaggio, fai sorridere anche gli angeli”. Il cordoglio tra i suoi fan ha reso la ricerca Michele Naspi TikToker tra le più cliccate nelle ultime pore: “Che tristezza – scrive uno dei suoi follower – È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza”.

I funerali si svolgeranno il 2 marzo nella chiesa del Sacro Cuore di Foggia, la sua città. Michele Naspi lascia una moglie e due figli. Sulle cause del decesso non ci sono ancora conferme, in tanti però, come scrive Repubblica on line, ipotizzano che possa aver avuto un infarto.