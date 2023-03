Morte di Bornacin, il cordoglio della Meloni: “Era un politico pieno di passione”. La Russa: perdo un amico

«La scomparsa di Giorgio Bornacin mi tocca profondamente. Il suo impegno politico comincia fin da ragazzo, nella sua Liguria, è la storia di tanti tra noi, il percorso di chi oggi milita in Fratelli d’Italia. Bornacin è stato un politico pieno di passione, un uomo con un cuore grande, ci lascia l’eredità di una vita dedicata alle istituzioni». Lo dichiara il premier e presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Bornacin aveva 73 anni e soffriva da tempo di problemi di salute. Era stato senatore per tre legislature e deputato per una, dopo una lunga militanza nel Movimento Sociale Italiano, nel 1994 in occasione della svolta di Fiuggi aveva aderito ad Alleanza nazionale.

«Se ne va un amico vero con cui ho condiviso non solo tanti anni di militanza politica ma anche esperienze personali che hanno reso speciale il nostro rapporto», dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Ai suoi familiari, ai suoi amici, alla nostra comunità le mie più sentite e sincere condoglianze».

Il governatore ligure Giovanni Toti ricorda che «con lui la Liguria perde un uomo delle istituzioni, serio e perbene, sempre fedele alle proprie idee, che ha portato alla politica concretezza e buonsenso. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le nostre più sincere condoglianze».

«Oggi se ne va un grande uomo che ha vissuto con coerenza, sempre orgoglioso di difendere le sue idee, anche quando ci voleva tanto coraggio. Non dimenticherò mai la disponibilità di Giorgio, dotato di una sensibilità rara, di mettersi sempre a disposizione di chi era nella difficolta’ e nel bisogno». Così Matteo Rosso, deputato e commissario per la Liguria di Fratelli d’Italia, saluta Giorgio Bornacin. «storica figura della destra ligure e nazionale», anche a nome degli altri deputati liguri Mariagrazia Frijia e Gianni Berrino e del capogruppo in Regione Liguria, Stefano Balleari. «Giorgio è stato un gentiluomo e un galantuomo della politica e a tantissimi di noi, a me per primo, mancheranno tanto i suoi consigli, la sua esperienza, la sua amicizia», conclude.

Manifestazioni di cordoglio arrivano anche dagli ex avversari. «Anche se abbiamo fatto politica in schieramenti opposti e le nostre idee erano lontane, ho sempre avuto grande stima e rispetto di Giorgio Bornacin», dichiara Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia Viva. «Bornacin è stato un politico schietto e un avversario leale. Amava Genova e ha dimostrato questo amore battendosi per migliorare le infrastrutture e il porto della città».