Milano, aggressioni e risse nella zona della stazione. Arrestato un rapinatore che era già stato denunciato il giorno prima

Ancora violenze nell’area attorno alla Stazione Centrale di Milano, dove questa mattina un 45enne italiano è stato bloccato e arrestato, mentre stava aggredendo una coppia di anziani, nel tentativo di rapinarli. I due, 70enni di origine eritrea, uno dei quali disabile, erano fermi in auto in viale Tunisia, quando sono stati presi di mira dall’uomo, che li ha aggrediti con una cintura e minacciati di morte, prima di danneggiare il parabrezza del loro veicolo.

A intervenire, su segnalazione di alcuni passanti, sono stati i carabinieri, impegnati nei servizi straordinari disposti dal governo, per la sicurezza nella Stazione Centrale e nelle aree circostanti. Un provvedimento del Viminale dopo che un marocchino irregolare aveva ferito sei persone, sempre in zona stazione, a scopo di rapina. I militari, che si trovavano quindi già nelle vicinanze per pattugliare la zona, sono immediatamente intervenuti, bloccando e disarmando della cintura che impugnava l’aggressore, arrestato per tentata rapina aggravata e condotto a San Vittore. Le vittime, lievemente contuse, non hanno necessitato di cure mediche.